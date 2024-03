Mbappé: El mal juego ante Alemania "no tiene nada que ver con mi situación personal"

Equipo de Periodistas

Marzo 25, 2024 01:16 PM

Kylian Mbappé aseguró este lunes que el mal juego durante el amistoso Francia-Alemania del pasado sábado "no tiene "nada que ver" con su "situación personal", debido a que últimamente está jugando menos con el Paris Saint-Germain.



"Nada que ver con mi situación profesional. Es un orgullo jugar con la selección de Francia. Quiero jugar siempre, también en el club. Quiero estar listo siempre", insistió la estrella y capitán de Francia en rueda de prensa antes del encuentro amistoso Francia-Chile de mañana martes en Marsella.



Ante los alemanes, Mbappé tuvo un par de buenas ocasiones en el primer tiempo, especialmente un mano a mano ante Ter Stegen que intentó resolver con una vaselina que el guardameta alemán sacó con una gran mano. En cambio, el atacante francés se disolvió en la segunda parte, como el resto de sus compañeros.



Por ello, reconoció que ante Alemania jugaron "mal", como mostró el 0-2 final, pero recalcó que quieren "mostrar una reacción" este martes. "Debemos ser conscientes de que lo que hicimos no fue suficiente", apuntó.



"Nos superaron en un buen número de aspecto. Son indicadores, aunque fue un partido amistoso. Nos toca reaccionar y no dejar que en la selección se instale una duda que ahora no existe", añadió.



También explicó que el seleccionador, Didier Deschamps, les mostró vídeos para indicarles "qué es lo que pasó" en el encuentro del sábado, en el que Alemania fue claramente superior en amplias fases del juego.



Mbappé admitió que, frente a Alemania, los líderes del equipo "no respondieron", y subrayó que acudió a la rueda de prensa porque es su "responsabilidad venir aquí, más aún en caso de derrota".



Además, restó importancia a las palabras de su compañero de selección Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) acerca de que los aficionados españoles le van a ver jugar más a menudo y que se han interpretado como un anuncio involuntario de su fichaje por el equipo madrileño.



Según Mbappé, Tchouaméni se refería a los partidos de Liga de Campeones que enfrentaron a su club, el Paris Saint-Germain, contra la Real Sociedad y que en abril lo harán contra el Barcelona. "Los españoles me ven jugar más a menudo", dijo.



Después, Deschamps señaló en la misma rueda de prensa que ante Chile hará cambios en la alineación para "proteger a los jugadores" y no porque haya cambiado de idea de juego tras la derrota ante los alemanes.



"Uno de mis objetivos era ver jugar a un máximo de jugadores en estos dos partidos. No voy a cambiar mi idea por un resultado negativo", aseguró.