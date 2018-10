NOTAS DEPORTIVAS

BÓER Y GIGANTES HOY AL SEXTO JUEGO DE LA SERIE FINAL Sobre el mejor escenario que sus entusiastas seguidores pueden construir, el Bóer espera lucirse esta noche, en su pretensión de dar el puntillazo a los Gigantes de Rivas y subir a la cima del beisbol, en medio de una Serie Final que ha atrapado la atención nacional. Del otro lado están los Gigantes, quienes tras haber escapado al 'encierro' en el que los tenía recluidos la inspiración del Bóer, parecen haber recapturado la ferocidad exhibida al final de la campaña y saldrán al terreno con la determinación de escapar del hoyo. ¿Quién prevalecerá hoy? Esa es la gran pregunta, cuya respuesta obtendremos hasta el anochecer, después de una probable batalla intrépida, de la que saldrá airoso el equipo que muestre más carácter, persistencia y voluntad, porque talento tienen los dos. El Bóer está en ventaja real y sicológica. Está al frente en la serie 3-2, jugará frente a sus fanáticos y su picheo está descansado con Paul Estrada y Rodney Rodríguez a la cabeza, sin mencionar a Juan Carlos Ramírez, quien estaría listo para un remate. No obstante, el duelo de hoy es también, una buena oportunidad para que los Gigantes no solo dejen al Bóer con su fiesta lista, sino también para que en medio de la angustia, salgan a flote de una situación difícil, de la que solo se sale con héroes en tus filas. Paul Estrada, un espigado derecho venezolano, es la primera opción del mánager Javier Colina, mientras que Germán Mesa, quien no tiene mañana, irá con el también cubano Frank del Valle, para un probable duelo de picheo entre dos lanzadores de calibre. Estrada viene de ser máximo ganador en la liga con los Tigres (8-1 y 3.31) y su primera salida con los Indios en la Final, fue magnífica. Relevó a través de 6.1 entradas, toleró cuatro hits y una carrera, mientras propinaba ocho ponches en el juego de 13 innings. Del Valle le dio un gran impulso a los Gigantes en el cierre de temporada. Acumuló un récord de 2-0 y 2.50 y en esta serie, se adjudicó la primera victoria sureña el pasado domingo, con un desempeño estupendo a lo largo de siete episodios y una carrera. Nunca sabemos de qué lado rebotará la pelota, pero a juzgar por los abridores de hoy, hay razones para sospechar de un probable duelo. Pero recuerdo que esto es beisbol y una de las muchas virtudes de este deporte es que suele reírse de cualquier teoría. Para el Bóer, su mejor negocio es rematar hoy. Mañana los Gigantes podrían crecerse. Si son los Gigantes los ganadores, capturarían su segundo título de forma sucesiva. Los rivenses ganaron el año pasado en su primer año. Ahora desean voltear la historia. La batalla inicia a las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional Denis Martínez en Managua. Una victoria le permitirá al Bóer conquistar su quinto título en diez torneos rentados. MANNY PACQUIAO: 'SOLO HAY UN CAMINO PARA LA SALVACIÓN Y ES A TRAVÉS DE JESÚS' (Manny Pacquiao, el boxeador profesional filipino de fama mundial, recuenta en una entrevista con los medios de cómo cambió su vida después de haber escuchado la voz de Dios y al ver dos ángeles, y dice que quiere que el mundo sepa que 'sólo hay un camino para la salvación, sólo por medio de Jesucristo.' El boxeador, quien es el tema de un nuevo documental sobre su vida, titulado 'Manny', creció en un hogar católico, sin embargo tuvo una dramática experiencia de conversión hace unos años que lo llevó a convertirse en un cristiano nacido de nuevo — una transformación que según Manny cambió radicalmente su vida. Fue una 'convicción del Espíritu Santo' que inevitablemente lo llevó a descubrir a Jesús después de que él afirmó haber escuchado la 'voz de Dios'. 'Cuando escuché la voz de Dios sentí como si hubiera muerto. Yo estaba en el medio de un bosque y estaba de rodillas, orando y entonces vi una luz, una luz muy blanca y oí la voz,' dijo el boxeador de 36 años de edad, quien ha ganado 10 títulos mundiales. Después de esa experiencia, Pacquiao comenzó a leer su Biblia todos los días y en lugar de ser un mujeriego y apostador, como fue en el pasado, sigue viviendo una devota vida cristiana. Pacquiao, el atleta decimocuarto mejor pagado en el mundo a partir de 2013 según la revista Forbes, añadió que él no toma ningún crédito por su devoción a Dios. 'Estoy muy agradecido de que Dios me haya dado este tipo de corazón,' dijo. El campeón de boxeo, que también es un congresista en las Filipinas, un país con poco evangelio, siente que tiene una carga enorme por presentarle a Jesús a la gente de todo el mundo. 'Sólo quiero dejarles saber que — en todo el mundo — que sólo hay un camino de salvación, sólo por medio de Jesucristo,' dijo. 'Ellos tienen que saber acerca de Jesús y creer. Si ellos no creen, no tienen salvación, porque el Señor Jesús es el único camino para la salvación, tal como dijo en Juan 14:6.' Él está ministrando a diferentes personas y está construyendo iglesias en las Filipinas. 'Estamos comenzando la construcción de iglesias y también ayudando a mucha gente, dándoles un refugio,' dijo. Incluso como un político, dice, su trabajo es hacer que Jesús sea conocido. 'El Señor me ha bendecido [con] todo lo que tengo… [mi] carrera política y servir al Señor y ser un boxeador — yo creo que Dios tiene un propósito grande detrás de todo esto', dijo. 'Está fuera de todas mis expectativas y mi imaginación. Creo que es hora de proclamar Su nombre [Jesús], no el mío.' En octubre, Pacquiao dijo a The Guardian que el recibe muchos sueños y visiones. 'He oído varias veces la voz de Dios. Cuando escucho la voz de Dios, siento que tiemblo y me derrito. Fue una increíble experiencia, una cosa increíble.' Y añadió: 'Estoy contento porque he encontrado el verdadero camino, la salvación, el nacer de nuevo. Estamos obligados a nacer de nuevo, todos nosotros. Jesús dijo que a menos que nazcamos de nuevo no podremos entrar en el reino de Dios. Así que esto es muy importante para mí. Jesucristo dijo: 'Yo soy el camino, la verdad y la vida; Nadie llega al Padre, sino es por mí.' No hay otro camino. El único camino es a través de Jesús.' Él está esperando que su puesto en el gobierno lo ayude a ayudar a los necesitados al cortar con la corrupción y centrarse en lo que realmente importa. 'Quiero servir a la gente honestamente y ayudarlos. El gobierno tiene dinero, tiene el poder para ayudar a la gente, pero el problema es que un montón de funcionarios públicos parece que tienen su propia agenda,' dijo Pacquiao. 'Mi objetivo es servir con temor al Señor, y [seguirlo].' Y añadió: 'Cualesquiera que sean los planes de Dios serán hechos. No quiero seguir mis caminos. Quiero seguir el camino de Dios.'