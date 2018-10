23, Agosto, 2015 23, Agosto, 2015 9:53 a.m. 9:53 a.m.

FEDERER SE TÍTULA EN MASTERS 1000 DE CINCINNATI

None

FEDERER SE TÍTULA EN MASTERS 1000 DE CINCINNATI En 90 minutos, Federer, logró el título número 87 de su carrera y el 24 en torneos Masters 1000, además de llegar al US Open el 31 de agosto como segundo sembrado El suizo Roger Federer venció este domingo al serbio Novak Djokovic por 7-6 (7/1), 6-3 y logró así su séptimo título en el Masters 1000 de Cincinnati. Después de ganar el primer parcial en 'tie-break', Federer, segundo sembrado, quebró a Djokovic, primer favorito, en el quinto game del segundo set para poner el tramo 4-1 a su favor camino desde entonces a una segura victoria. Para Federer, defensor del título y siete veces ganador de este certamen, el triunfo en Cincinnati le dará la oportunidad de recuperar el número dos del mundo, clasificación que tomó el escocés Andy Murray el pasado domingo al vencer a Djokovic en la final del Másters 1000 de Montreal. En 90 minutos, Federer, quien logró siete aces con su servicio, logró así el título número 87 de su carrera y el 24 en torneos Masters 1000, además de llegar al US Open el 31 de agosto como segundo sembrado, detrás de Djokovic. El suizo, ganador de 17 torneos Grand Slam y quien apenas logró este año su segunda victoria sobre Djokovic, puso su récord en esta temporada ahora 45-7 y el balance histórico en Cincinnati en 42-8. En tanto, la derrota significó para 'Nole' el segundo fallo en sus dos últimos torneos Masters 1000 (Montreal y Cincinnati) rumbo al US Open de Nueva York. El suizo, de 34 años, se fue adelante en el tope histórico contra el serbio por 21-20 y tomó también revancha de la derrota sufrida el mes pasado en la final de Wimbledon (Grand Slam). Ambos jugadores se enfrentaron por tercera vez por el título en Cincinnati, mientras que Djokovic perdió por quinta vez en esa instancia en este certamen. El serbio también pretendía conquistar su título número 25 en esta clase de certámenes, único de los 9 torneos de la Serie Másters 1000 que no ha podido ganar. La derrota le negó a Djokovic la oportunidad de convertirse este año en el primer jugador en ganar los nueve títulos de Masters 1000 en el transcurso de su carrera. Federer venía de ganar en semifinales a Murray, tercer cabeza de serie, con parciales de 6-4, 7-6 (8/6), mientras que Djokovic despachaba en esa instancia al ucraniano Alexandr Dolgopolov en tres sets por 4-6, 7-6 (7/5), 6-2.