25, Enero, 2016 25, Enero, 2016 4:35 a.m. 4:35 a.m.

CRISTIANO SÓLO LE HA DADO 2 PUNTOS AL MADRID

1 DE 2 2 DE 2

El Real Madrid volvió a echar de menos a Cristiano Ronaldo contra el Betis. Por duodécima vez en los 21 partidos de esta Liga que ha disputado, el portugués se quedó sin marcar. Y eso que ha jugado los 1.890 minutos. El delantero lleva de nuevo una gran cifra goleadora (16 tantos) que demuestra lo buen futbolista que es. Sin embargo, de momento, ya no es tan decisivo como antes. Por eso de nuevo es uno de los señalados con el tropiezo en el Villamarín. Esta temporada sus tantos sólo le han dado dos puntos al Madrid. Cristiano ha fallado en los días más importantes. Curiosamente no ha marcado en los siete tropiezos del Madrid esta temporada en Liga ante el Málaga (0-0) Atlético (1-1), Sevilla (3-2), Barça (0-4), Villarreal (1-0), Valencia (2-2) y Betis (1-1). Y, además, su equipo le ha echado de menos en los grandes partidos disputados hasta la fecha contra los equipos que han disputado competiciones europeas: Athletic, Barça, Atleti, Sevilla, Villarreal y Valencia. El fútbol y la entrega de Cristiano sí han sumado para que el Madrid esté arriba en la tabla y aún luche por la Liga. Pero ya es obvio que hay estrellas más decisivas en estos momentos en la Liga. En el propio Madrid, Benzema ya le ha dado 8 puntos a su equipo con 17 goles (Bale sólo 1 punto con 13 goles). Y en el Barça Messi le ha dado 5 puntos con 10 goles y 800 minutos menos; Neymar ha dado otros 5 puntos con 16 goles y Suárez ha dado 9 puntos con 18 goles. as