27, Enero, 2016 27, Enero, 2016 4:19 a.m. 4:19 a.m.

EDEN HAZARD COSTARÍA 105 MILLONES DE EUROS

La pésima temporada que está realizando el media punta belga del Chelsea, Eden Hazard, puede tener como resultado su salida de Stamford Bridge. Los blues se encuentran actualmente en la posición 13º de la clasificación de la Premier League y el delantero, plagado de lesiones estos dos últiomos meses, no ha conseguido anotar ni un solo gol en los 26 partidos que lleva disputado, hasta hoy, en la temporada 15-16. El máximo mandatario del club, Roman Abramovich, ya le ha puesto precio en el mercado, según informa The Sun. El futbolista estaría tasado en 80 millones de libras (105 millones de euros), teniendo como referencia el coste que implicó la llegada de Gareth Bale en 2013, y que destapó el portal web Football Leaks la semana pasada (se empiezan a notar las secuelas...). El multimillonario Ruso es consciente de la sanción impuesta al club blanco que les prohibirá fichar, y por lo tanto, es conocedor de que la presión es máxima para hacerse con una superestrella de nivel mundial. Si el Real Madrid consigue la cautelar de la FIFA tras la sanción impuesta por los presuntos fichajes irregulares de menores, podría fichar en la próxima ventana (verano 2016). El presidente, Florentino Pérez dejó claro que no habrá ninguna incorporación en este mercado de invierno, por lo que el deseo de Zidane de traerse a la perla belga no se daría hasta el periodo estival. Tomado de: AS