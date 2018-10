28, Enero, 2016 28, Enero, 2016 4:12 a.m. 4:12 a.m.

MAL AMBIENTE EN EL BAYERN

Según 'Kicker',el ambiente en el Bayern de Múnich "no es bueno". Y es que las exigencias de Pep Guardiola a la hora de controlar el comportamiento de sus jugadores no están siendo acogidas de buen grado por la plantilla. El técnico del conjunto bávaro envió un correo electrónico a sus jugadores instándoles a comportarse y anunciando una serie de férreas medidas para controlar la conducta de sus pupilos. Viajes, planificación de su tiempo libre, dietas... Guardiola quiere tener controlados a sus jugadores en todo momento y en todos los aspectos de su vida, también fuera de los terrenos de juego. La revista deportiva alemana, sin desvelar su nombre, cita a un futbolista que atribuye este mal ambiente a la plaga de lesiones que sufre el equipo y a la "relación interna entrenador-equipo". El jugador revelaba que Guardiola había enviado un correo "explosivo" a todos los jugadores pues no le gustan ciertos comportamientos de los miembros de la plantilla. Entre otras cosas, exige a los jugadores anunciar sus intenciones y planes en los días libres para evitar posibles viajes innecesarios, sobre todo al extranjero, que puedan afectar el rendimiento del equipo antes de un partido. El técnico aumenta la presión sobre sus jugadores, porque él mismo se encuentra presionado. Le quedan pocos meses al frente del Bayern y quiere despedirse por todo lo alto. Esto es, con títulos, según indica 'Kicker'. Sobre todo en la semana previa al partido contra el Hamburgo, en el que el Bayern se impuso por dos goles a uno, Guardiola dio a entender a sus jugadores que esperaba de ellos un mayor nivel de profesionalismo, indica el medio, y agrega que, de forma interna, también llegó a hablarse de un posible toque de queda. En general, el técnico exige de sus jugadores más disciplina en la dieta, en las horas de sueño y en su planificación del tiempo libre. Marca