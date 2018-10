29, Enero, 2016 29, Enero, 2016 4:47 a.m. 4:47 a.m.

“NEYMAR ESTA FELIZ EN BARCELONA”

None

Javier Bordas, responsable del primer equipo del Barcelona repasó la actualidad del equiop blaugrana. Sobre la posible llegada de Nolito comentó: "Si Luis Enrique tiene esperanzas, nosotros también. Deportivamente interesa que venga Nolito, lo que pasa es que como tenemos el ratio de la deuda, nos ha impedido hasta ahora llegar a un acuerdo con el Celta. Espero que el Celta se lo piense y acceda a la oferta que le hemos hecho". En un tema candente como es la situación de Neymar, tras el supuesto interés del Real Madrid, Bordas se mostró tranquilo en un interés blanco por pagar la cláusula. "Si el Madrid quisiera ficharlo se hubiera dirigido a nosotros, es lo que toca hacer y el Madrid siempre hace bien las cosas" comentó. "Creo que es una polémica de los medios. Cuando Neymar vino era muy complicada su llegada, de hecho vino gracias a la intervención de Sandro Rosell, eso se lo deberemos siempre a él. En aquel momento sí que era complicado que viniera porque podía elegir entre cualquier club y creo que cobrando bastante menos vino al Barcelona. Ahora que está muy a gusto, integradísimo y ganando todo, forma el mejor tridente de la historia... Veo muy difícil que se vaya, está muy feliz en Barcelona como para irse. En aquel momento ya demostró que para él no es lo más importante el dinero". Sobre la presencia del brasileño en Madrid dijo: "Si estuvo en Madrid seguro que tenía permiso del club.Nosotros de lo que tenemos constancia es de que Neymar está muy feliz en el Barcelona y estamos seguros de que va a seguir". Además, espera la renovación de Neymar: "Estoy convencido de que lo va a hacer". Sobre la ambigüedad en las declaraciones del brasileño sobre su continuidad: "No veo ambigüedad. Él es muy claro con nosotros y está muy feliz". Tomado de: AS