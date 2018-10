"CRISTIANO ES UNA BESTIA"

Zidane, que se retiró con 34 años, se le preguntó por los 31 que acaba de cumplir Cristiano . El francés cree que estará muchos años al más alto nivel y expresó su deseo de que sea vistiendo la camiseta del Madrid. "Yo me retiré con 34 y no es que no me cuidara, pero todos ven cuánto se cuida Cristiano. Acaba de cumplir 31 años y está hecho una bestia. Creo que puede seguir muchos años al más alto nivel, y espero que sea en el Madrid. Al margen de sus goles y estadísticas, su fuerza es la ambición", señaló Zizou en rueda de prensa . Zinedine confesó que siente "admiración hacia Cristiano" y su ambición de continuamente querer siempre más: "La relación con Cristiano es que siento admiración hacia él, por los goles que marca y todo lo que está haciendo. Todos los amantes del fútbol adoran a Cristiano, sobre todo me gusta por su ambición de querer siempre hacer más y mejor, nunca está contento con lo que hace. Siempre quiere mas y se ve en los entrenamientos. Lo admiro y espero que va a seguir así porque es un jugador súper importante para mí y para el equipo". Marca