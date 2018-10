50 DATOS DEL SUPER BOWL

4:31 a.m.

La esperada cita del campeonato anual del fútbol americano profesional, de la National Football League (NFL), está a la puerta de la esquina. Este domingo, en su 50 edición se medirán las Panteras de Carolina contra los Broncos de Denver en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Y por ello aquí te dejamos algunos datos a considerar: 1.-en Estados Unidos es mayor durante los días previos al Super Bowl que en el Black Friday, el que se supone que es el día más importante del consumismo estadunidense. 2.- Elen el primer Súper Tazón fue de 12 dólares. Hoy el más barato no cuesta menos de 3 mil dólares. 3.- Se calcula que sólo durante este domingo se consumen. 4.- La edición 2016 será. 5.- Ello fabrica la prestigiosa marca Tiffany & Co. Se hace uno nuevo cada año y su producción cuesta alrededor de. 6.- Únicamente dos quarterbacks negros han ganado el Super Bowl. El primero fue Doug Williams, que ganó con los Pieles Rojas en 1988. El otro es Russell Wilson, quien levantó el trofeo en 2014. 7.- Elocurrió hasta 1993. 8.- En lade este partidose llevará la módica cantidad de. 9.-se han definido con jugadas de último minuto. 10.- Losde Denver sonen la historia del juego. 11.- Losde Pittsburgh son, con seis campeonatos. 12.- Elde la historia. 13.- El Super Bowl. Este honor pertenece a la final de la Champions League. 14.- Es el día de. 15.-de Super Tazón se ha ido a tiempos extra. 16.-En caso de ganar este domingo,en el primer jugador en ganar el Heisman, el campeonato nacional colegial, jugador más valioso de la NFL y el Súper Tazon. 17.- Las ciudadesson: DF, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Coahuila, según datos de Netshoes. 18.- Información de Netshoes revela también que, es el de Patrick Willis número 52 de los 49es de San Francisco. 19.- El, dentro del catálogo de tiendaNFL.com.mx, es el set de mini cascos de los 32 equipos. 20.- Según datos de Netshoes, losde la NFL prefieren los siguientes productos: Jerseys 37%, chamarras 11% y, cascos 9% 21.-jugando con jersey blanco, de visitantes. 22.- El Súper Tazón se ha jugado endiferentes. 23.- Según información de Netshoes, en México se venden más jerseys de Ryan Tannehill de los Delfines de Miami, que de Peyton Manning de los Broncos de Denver o de Tom Brady de los Patriotas de Nueva Inglaterra. 24.- De los 32 equipos de la NFL, al menos en una ocasión. 25.- El Super Bowl se ha jugado en 18 ciudades diferentes. 26.- En el Super Bowl XLIX, elde los aficionados sintonizó el partido. 27.- Los únicos equipos de la NFL (actuales) queson: Detroit, Cleveland, Jacksonville y Houston. 28.- Minnesota y Buffalo han jugadoy nunca lo han ganado. 29.-son los equipos que han participado en más Súper Tazones con 8 participaciones cada uno. 30.- De losen la historia de los Estados Unidos 9 son Super Bowl. 31.- El domingo de Super Bowl se consumen. 32.- También se consumen. 33.- La cadena de televisiónque ofrecerá una perspectiva de 360 grados y una resolución nunca antes vista. 34.- El año pasado, Katy Perry actuó en el show de medio tiempo del Super Bowl y se convirtió en eldel SB con 118 millones de espectadores. 35.- El estadio que es casa de los, costó 1.2 mil millones de dólares y mide 1.85 millones de pies cuadrados. 36. El estadio, 165 suites de lujo y 8,500 asientos reservados para miembros del club. 37.- Durante el primer Super Bowl, el costo por, durante la transmisión fue de 42,500 dólares. El costo de un comercial de la misma duración durante el SB de este año es de 5 millones de dólares. 38.- El Super Bowl XLIX es el programa televisado más visto en la historia, con un estimado de 114.4 millones de televidentes en promedio. 39.- El nombre, fundador de los Jefes de Kansas City. Al parecer no sabían cómo titularlo, cuando éste recordó que sus hijos jugaban con un nuevo juguete llamado así y el resto es historia. 40.- El comité del Super Bowl 50 se puso la meta de sera organizaciones filantrópicas de la Bay Area. 41.- De acuerdo con la, los estadunidenses apostarán un total deen el Super Bowl 50. 42.- El trofeo Lombardi está hecho de plata y pesa alrededor de 3.1 kilos. 43.- Losparticiparán por, récord que compartirán con Cowboys y Steelers. 44.- Al parecer existe una, porque hasta ahora ningún equipo ha pasado de los dos campeonatos consecutivos. 45.- El Súper Bowl 50 será el cuarto encuentro que vivirá el choque entreen este caso un equino (Broncos) y un felino (Panthers). 46.- Eles el recinto que encabeza la lista de albergar un Súper Bowl al ser siete veces cede del encuentro deportivo. 47.- El día de Super Bowl se consumenen los Estados Unidos. 48.- En Super Bowl se bebe un aproximado de. 49.- Después de consumir tanta comida y beber tanta cerveza aproximadamentey 4.4 millones llegan tarde al trabajo. 50.- Así mismo, el día siguiente al encuentro se incrementa en unen Estados Unidos. Tomado de: Diario 24 horas