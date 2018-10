08, Febrero, 2016 08, Febrero, 2016 3:50 p.m. 3:50 p.m.

LO MAS VISTO EN EL SUPER BOWL

La victoria de los Broncos de Denver 24-10 sobre las Panteras de Carolina logró el segundo rating más alto para un Super Bowl en la televisión estadunidense, pero también está entre los más aburridos, según analistas. La final de la NFL transmitida por la cadena CBS tuvo un promedio de rating de 49.0, lo que significa que el 49 por ciento de los hogares estadunidenses sintonizaron el juego, según datos preliminares de Nielsen. La cifra sin embargo, está por debajo del 49.7 por ciento logrado el año pasado en la final emitida por la cadena NBC en que los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron a Halcones Marinos de Seattle en la última jugada, lo que se tradujo en 114.4 millones de televidentes. CBS informó que habían impuesto un nuevo récord en la emisión streaming de la final realizada en California pero no ofrecía todavía detalles. La final del año pasado impuso un récord streaming con 1.3 millones personas. El juego no fue espectacular ni tuvo un desenlace emocionante como el del año pasado, pero para los amantes de la defensiva resultó una cátedra de los Broncos. No obstante, analistas sugieren que el juego mantuvo la atención al final porque los televidentes querían ver la coronación de Peyton Manning en el que fue, probablemente, su último partido en la NFL. El columnista de la revista Forbes, Roger Groves, calificó en un artículo al Super Bowl 50 como “entre los más aburridos de la historia”. Destacó que si bien la defensa puede ganar campeonatos, eso es aburrido para los estándares ahora, además de que no hubo ningún touchdown de pase. No hubo jugadas espectaculares con la posible excepción de un regreso de patada de 61 yardas”, escribió. El resultado 24-10 es además la puntuación más baja de un Super Bowl desde que los Gigantes de New York vencieron a los Patriotas de Nueva Inglaterra 17-14 en 2008, pero ese juego tuvo jugadas espectaculares y drama http://www.excelsior.com.mx/