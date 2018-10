09, Febrero, 2016 09, Febrero, 2016 3:33 a.m. 3:33 a.m.

PARA BUSQUETS, SOLO SU ESPOSA Y GUARDIOLA HARÍAN QUE DEJE EL BARCA

1 DE 2 2 DE 2

Sergio Busquets lo tiene claro, su corazón pertenece al Barcelona y no tiene la mínima intención de abandonar el club que le dio la oportunidad de jugar a nivel profesional y con el que ha conseguido varios títulos, pero si se le presenta una oferta hay alguien que lo haría cambiar de opinión para salir del cuadro culé. “Siempre he dicho que solo hay dos personas que podrían cambiar mi decisión de estar aquí, mi mujer y la otra persona sería Guardiola, está claro que le debo mucho y sería un honor trabajar con él de nuevo”, declaró a ESPN el mediocampista sobre la posibilidad de unirse en el próximo verano al Manchester City, club que será dirigido por el estratega español. Hace unos años, Pep, le brindó la posibilidad al futbolista de ahora 27 años de tener sus primeros minutos con el cuadro catalán, después por su categoría Sergio se ganó la titularidad y se convirtió en pieza esencial del plantel, mismo con el que ya ganó tres Champions League, tres Mundiales de Clubes, más cinco ligas de España entre otros trofeos. “Guardiola sabe que mi club es este y también para él es su club y no creo que me lo vaya a pedir”, apuntó el futbolista español quien ve lejana la posibilidad de vivir un caso similar al de su compatriota Thiago Alcántara, elemento que está en el Bayern Múnich bajo las órdenes del estratega catalán. Para Busquets, lo económico no es un tema que le preocupe en el Barça, “Mi intención es estar aquí mucho tiempo y ellos saben lo que pienso, el tema de dinero no ha sido un problema. Si fuera por dinero habría muchos equipos que pagarían mucho más”. “Estoy seguro que Pep no tendrá la intención de fichar a uno de los jugadores pilares”, añadió para cerrar el tema de una posible salida de su actual plantel, teniendo en mente que quiere pasar a la historia como un gran jugador que vistió la playera del Barcelona. ESPN