'CHOCORRONCITO DEBE ENFOCARSE MÁS', ACONSEJA EL CHOCOLATITO

Hacer caso

3 oportunidades de título mundial ha perdido Carlos “Chocorroncito” Buitrago.

Al ser cuestionado sobre la tercer derrota de Carlos “Chocorroncito” Buitrago, el tricampeón Román ''Chocolatito'' González fue claro y contundente. Considera que el “Chocorroncito” debe enfocarse más, ser obediente en las indicaciones que se le dan e incluso le aconsejó que dejara las 105 libras, porque le ve muy frágil físicamente.“En el guanteo hacés maravillas, en la pelea no es lo mismo. A Carlos le cuesta dar el peso, cuando sube al ring no tiene la misma fuerza, ya es momento que suba de categoría, es mi opinión. 'Chocorrón' tiene futuro, pero debe aprender a hacer caso en la esquina y combinar más sus manos. Si se traba en las peleas es porque no tiene condiciones, no confía en sí mismo”, reveló el tricampeón mundial.Sobre la situación que vive el estadounidense de raíces nicas Randy Caballero con sus constantes problemas de peso, Román no quiso ahondar demasiado en el tema. Simplemente deseó que todo mejore para él: “Solo Randy sabrá qué está pasando. Lo único que puedo decirle es que debe cuidarse lo más que pueda, porque hay mucha gente encima de él”, informa END.