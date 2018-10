NIÑO HONDUREÑO CUMPLE SUEÑO DE CONOCER A MESSI

Lo que una madre puede hacer por la felicidad de su hijo no tiene límites, así lo demostró Nancy Moncada, una madre hondureña que hizo todo lo posible por cumplir el sueño de su pequeño para conocer a Messi y sus compañeros del FC Barcelona. Tras varios intentos por conseguir una respuesta del club, por fin recibió la noticia que tanto anhelaba, según publica el sitio Radiohouse en una nota escrita por el periodista Neptali Valle. Gustavo Manzano es un pequeño aficionado del fútbol que en 2014 fue diagnosticado con leucemia y ha tenido que luchar por su vida con dolorosos tratamientos. Por ser un guerrero se ha ganado el corazón del club azulgrana. Con una camisa amarilla el pequeño se mostró un poco timido al estar frente a Messi y grandes estrellas del fútbol mundial. La madre preocupada por la felicidad de su pequeño confesó que se hizo un gran esfuerzo para viajar hasta España para que su hijo conozca a sus jugadores favoritos. “Gracias a Dios le ha ido muy bien en su tratamiento, ya esta en remisión. Una de las razones que lo mantiene feliz es el fútbol, es Olimpia y Barcelona. En agosto del año pasado, con ayuda de mi mamá, que vive en España, viajamos a Barcelona, donde pudo conocer a los jugadores, en especial a Messi”. Asimismo Moncada dijo que “antes de irnos empecé a escribir correos a la Fundación del FC Barcelona, solicitando ayuda para que mi hijo pudiera conocer a los jugadores, en especial a Messi, y gracias a Dios después de cientos de correos enviados me contestaron”. “¡No lo puedo creer!”, esas fueron las palabras de Gustavo con su madre después de la sesión de fotos, así que estaba anonadado, un momento inolvidable en el que no supo como reaccionar. LA PRENSA DE HONDURAS