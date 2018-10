16, Febrero, 2016 16, Febrero, 2016 1:48 a.m. 1:48 a.m.

FINAL DE LA COPA DEL REY NO SERÁ EN EL BERNABÉU

La final de la Copa del rey, que disputarán el Barcelona y el Sevilla, no se podrá jugar en el estadio Santiago Bernabéu. El músico estadounidense Bruce Springsteen ofrecerá un concierto en ese recinto el 21 de mayo, la fecha prevista para el partido (22 de mayo si el Sevilla llega a la final de la Europa League). Se termina así con el debate de si el Bernabéu debería acoger la final, la opción preferida para la directiva del Barcelona, aunque nunca lo había llegado a mencionar expresamente. Los dirigentes del club blaugrana querían que el estadio tuviera el mayor aforo posible, que el desplazamiento resultase cómodo para las dos aficiones y que el terreno de juego se encontrase en perfectas condiciones. El problema es que el Real Madrid no estaba dispuesto a ceder el estadio para la celebración de la final. El público madridista entonó el fin de semana al unísono “La final de Copa no se juega aquí” y el propio entrenador del equipo, Zinedine Zidane, aseguró: “Entiendo que el aficionado madridista no quiera que la final se juegue en su casa”. Descartado ahora a la fuerza el Bernabéu, el debate se centra en los demás estadios. El Vicente Calderón era uno de los mejores posicionados, pero la duda es si, por motivos de seguridad, una ciudad puede albergar dos eventos como la final de la Copa y el concierto de Bruce Springsteen. La otra opción más probable sería el estadio de Mestalla de Valencia. Tomado de: The Huffington Post