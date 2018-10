05, Abril, 2016 05, Abril, 2016 10:44 a.m. 10:44 a.m.

BARCELONA GANA CON DOS GOLES AL ATLETICO DE MADRID

El Barcelona derrotó este martes por 2-1 y con remontada al Atlético de Madrid en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones. Dos goles de Luis Suárez en la segunda mitad permitieron al Barcelona darle la vuelta al partido ante el Atlético de Madrid (2-1), que se había adelantado con un gol de Fernando Torres en el primer tiempo y que vio cómo lo expulsaban en el minuto 35. Fue un gran partido de fútbol, un encuentro de los grandes de la 'Champions' jugado con mucha intensidad y que se decidió por los detalles y por la calidad de los dos nueves. El 2-1 lo deja todo abierto para la vuelta. Los azulgranas sufrieron en la primera parte ante un buen Atlético, pero se centraron en la segunda, en la que marcaron dos goles, pero tuvieron muchas más ocasiones para incrementar su diferencia. Fue un partido de matices hasta la expulsión de Torres, con un Atlético que calcó el planteamiento del partido de Liga, cuando fue a buscar a los azulgranas a su área frente a un Barça que fue encontrando su juego con el paso de los minutos y arrinconando poco a poco a su rival. Jugaron los azulgranas con el recuerdo de la última derrota ante el Real Madrid (1-2) y con un punto de ansiedad, aunque parecían tener las ideas más claras. Antes del minuto 19, los de Luis Enrique tuvieron tres buenas llegadas, dos por medio de Messi y una más clara de Neymar. El argentino, de nuevo jugando por el medio, disparó fuera en el minuto 5 y en el 12, Neymar, en el 19, remató fuera de cabeza cuando se encontró con Oblak tras un gran centro de Alves. Hasta entonces, el Atlético de Madrid se había limitado a ver y a esperar. Parapetado con Gabi y Koke en el centro, con la velocidad de Carrasco y la clase de Saúl por las bandas, el desborde de Griezman y esperando el oportunismo de Fernando Torres. A todo este cóctel de buenas intenciones se sumó el habitual orden de los colchoneros. Los del Cholo respondieron con un eslalon de Griezmann (min. 24) antes del 'sorpasso'. Koke dio un magnífico pase al hueco a Fernando Torres, que batió por debajo de las piernas a Ter Stegen. En 25 minutos, el Atlético ya había conseguido su objetivo y el Barça entró en estado de 'shock', tanto que estuvo a punto de encajar un segundo gol, por medio de Griezmann, aunque esta vez el meta azulgrana estuvo soberbio (min.32). Hasta el final del primer tiempo, el protagonista fue Torres. El autor del gol, que había visto una amarilla en el minuto 29 por una acción con Neymar, jugó con fuego antes de quemarse. El nueve atlético llegó tarde en una acción con Busquets y vio la segunda amarilla. Tendría que jugar su equipo 55 minutos con uno menos. El escenario fue otro, no quedó nada de aquel competido partido inicial. El Atlético, en ventaja, se parapetó en torno a la portería de Oblak, pero apenas sufrió en los diez minutos finales del primer tiempo ante un Barça con demasiadas dudas, ofreciendo un juego muy plano y sin capacidad de sorprender. El equipo de Luis Enrique que tenía una idea de juego hasta el 0-1, la perdió a partir del gol del Atlético. Pese a jugar con uno menos, los de Simeone tuvieron una gran acción de Carrasco en el inicio del segundo tiempo para rematar el partido. Esa acción fue la chispa que necesitaba el Barça, que veía cómo se le iba el partido y apretó el acelerador. Con un fútbol desbocado, los de Luis Enrique ahogaron al rival en su área y tuvieron al Atlético contra las cuerdas. Un remate de chilena de Messi en el 49, otro al travesaño de Neymar, dos más del brasileño solventados por Oblak. El milagro del Atlético era mantener su portería a cero. Simeone puso a Augusto por Carrasco, pero su equipo no salía de la cueva. Jugando por las bandas, con Messi de organizador, el Barça fue amasando su mejor juego. Neymar, uno de los más activos, dibujó otra diagonal y el remate salió fuera por poco (m.61). El empate (1-1) llegó por medio de Luis Suárez, que desvió un disparo de Alba para batir a Oblak en el minuto 63. Encontraron los azulgranas su espacio jugando por las bandas, tiraron de épica frente a un rival que tiritaba cada vez que algún jugador del Barça encaraba el uno contra uno y apareció nuevamente Suárez para desequilibrar la balanza. El nueve del Barça, autor del primer gol prácticamente en su primer remate a puerta, se superó cuando conectó con una rápida pared con Alves y remató violentamente de cabeza en el minuto 74. Les quedaba tiempo a los azulgranas para intentar algo más, pero no lo consiguieron. Todo quedará abierto para la vuelta. En una semana se adivina otra batalla, esta vez en el Calderón, con un suculento premio: las semifinales de la 'Champions'. END