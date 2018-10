CONOR MCGREGOR ANUNCIÓ SU RETIRO TRAS SER EXCLUIDO DE LA REVANCHA CON NATE DÍAZ

El propio luchador irlandés, de 27 años, aseguró a través de Twitter que dejaba la actividad. "He decidido retirarme joven, gracias por el queso (dinero). Nos vemos más tarde", escribió en la red social.

Como si fuera poco, Nate Díaz, también envió un mensaje de una posible retirada de los octágonos. "Supongo que mi trabajo aquí ha terminado. Me retiro también", comunicó el peleador estadounidense que le quitó la imbatibilidad a McGregor el pasado 5 de marzo.

