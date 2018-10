ERICK RODRÍGUEZ EL ÚLTIMO NICA EN RIO 2016

10:23 a.m.

La mañana de este martes el nicaragüense Erick Rodríguez, último representante de nuestro país en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, participó en la carrera de los 1,500 metros planos masculino. Rodríguez, realizó su prueba en el Estadio Olímpico, alcanzando un tiempo de 4:00.30 minutos, resultado que no le permitió avanzar en la competencia. En la clasificación general Rodríguez quedó en la posición 37 de 43 participantes. Superó a los representantes de Emiratos Árabes unidos (4:02.35); Atletas Olímpicos Refugiados (4:03.96); Timor Oriental (4:11.35); Noruega (descalificado); Yibuti (no terminó); y Etiopía (estaba anotado pero no participó). Fotos: Comité Olímpico Nicaragüense.