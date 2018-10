MAYORGA A ‘COBRITA’: “QUIEN TRAE LOS PANTALONES SOY YO, Y TU LA FALDA”

El monólogo de Ricardo "El Matador" Mayorga hacia Rodolfo "La Cobrita" Gómez, con quien se enfrentará el próximo 7 de abril, en Laredo, Texas, inició con palabras educadas, pero al cabo de un minuto lanzó sus dardos verbales a como siempre se le ha conocido. “Tu papá biológico está allá, pero yo voy a ser tu papá en el ring, porque de verdad de verdad quien trae los pantalones soy yo, y tú la falda. Yo voy a ser el hombre esa noche y te voy a demostrar que tú vas a ser la mujer”, le dijo al púgil de origen mexicano. “Yo vine a ganarle por nocaut y no va a pasar más de tres asaltos, porque los amateres pelean solo tres asaltos, y él es amateur comparado con el profesional que soy yo… Cómo me va a venir a ganar a mí esta criatura, él puede ser el muchacho que me carga el bolso cada vez que yo voy a entrenar”, agregó a la Cobrita, que tiene 28 años, comparado a los 44 que tiene Mayorga.En una entrevista concedida a la cadena rusa RT el 15 de enero, Mayorga había anunciado su retiro. "Es hora de colgar los guantes, el deportes es para los jóvenes. El boxeador debe retirarse cuando esté un poco avanzado en edad. Estoy agradecido con Dios porque he ganando títulos, trofeos, pergaminos", declaró. Pero el retiro a Mayorga no le duró ni un mes. La promotora estadounidense Lone Star Boxing le hizo una oferta. Este no la pensó dos veces y se marchó a Estados Unidos para prepararse durante un mes y medio y afrontar este compromiso. El pasado 3 de noviembre, Mayorga peleó y perdió ante el ruso Andrey Sirotkin por nocaut. Su récord actual es de 32 victorias (26 nocauts), 10 derrotas y 1 empate. En su carrera ganó dos títulos mundiales en diferentes categorías (147 y 154). Sus triunfos más preponderantes fueron ante el estadounidense Vernon Forrest (q.e.p.d.).

