Representante de Cristiano explota sobre premio a mejor jugador: “Simplemente ridículo”

Jorge Mendes critica la elección del croata como mejor jugador del año en vez del portugués

AS

Jorge Mendes se mostró muy molesto por el hecho de que la UEFA no entregara a Cristiano el premio de Mejor Jugador del Año. El agente portugués considera injusto que el astro de la Juventus no se haya llevado el galardón. “El fútbol se juega dentro de las cuatro líneas del campo y ahí ganó Cristiano. Marcó 15 goles, llevando al Madrid a sus espaldas y a conquistar la Champions una vez más. Es simplemente ridículo; una vergüenza. No está en duda el vencedor, que es el mejor en su posición”, declaró Jorge Mendes a Record nada más finalizar el sorteo de la Champions.

Precisamente, Cristiano, al que se le concedió el premio de Mejor Delantero del Año para la UEFA, fue la gran ausencia a la gala que tuvo lugar ayer en Mónaco.