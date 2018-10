Nadal reaparecerá en Masters 1.000 París

El tenista vuelve a la cancha después de retirarse en el US Open en septiembre por lesión de rodilla

Rafa Nadal defenderá su número uno en el Masters 1.000 de París-Bercy, que arranca el lunes. El balear, que no juega desde el 8 de septiembre, cuando se retiró en las semifinales del US Open con fuertes dolores en la rodilla derecha, viajó este viernes a la capital francesa. Sin parte médico oficial de su lesión (la tendinopatía es recurrente), llevó un tratamiento conservador y se ha decidido a reaparecer con el objetivo de estar también en el Masters de Londres (desde el 11 de noviembre). Son dos torneos que no ha ganado.

Novak Djokovic amenaza su reinado, pues está a sólo 215 puntos en el ranking. El serbio, de llegar a semifinales y Nadal no pisar esa ronda, volvería a lo más alto. El español, que sumará casi dos meses de parón, no pudo jugar en Pekín y Shanghai, por lo que la distancia se redujo considerablemente.

Hoy se sorteó el cuadro del Masters 1.000 de París-Bercy y Nadal debutará contra Fernando Verdasco o Jeremy Chardy. En octavos podría tener a Jack Sock o Denis Shapovalor y en cuartos a Dominic Thiem. Alexander Zverev aparece en el horizonte de una hipotética semifinal. Con Djokovic y Roger Federer sólo se vería en la final.

Por Jesús Mínguez