Telemadrid: el Madrid cierra el fichaje de Exequiel Palacios

Según el medio, el jugador de 20 años firmará un contrato de cinco temporadas. El equipo blanco desembolsaría unos 20 millones de euros netos

El Real Madrid ya ha cerrado el fichaje del jugador argentino Exequiel Palacios. Así lo indica el medio Telemadrid, que informa de que el equipo blanco desembolsará una suma cercana a los 20 millones de euros netos para hacerse con los servicios del jugador de River Plate, que disputará la final de la Copa Libertadores y se incorporará al equipo español el próximo verano.

El futbolista que cumplió el mes pasado 20 años es una de las grandes promesas del fútbol argentino, donde ha debutado ya con la selección absoluta argentina jugando de titular ante Guatemala y Colombia a las órdenes de Lionel Scaloni. Palacios ha disputado 27 partidos de Superliga argentina y 9 de la Copa Libertadores en River Plate tras haber debutado con los de Marcelo Gallardo con apenas 16 años. El volante ha sido un jugador capital para que el equipo millonario se encuentre en la final de la Libertadores donde se medirá a Boca Juniors, el máximo rival histórico.

El agente de Exequiel Palacios declaraba recientemente que "no me llegó nada, no hablé con el Real Madrid. Me llamó Francescoli para preguntarme si yo tiré la noticia al aire y le dije que no. Desmiento lo que publican porque yo no hablé con el Madrid". Pero, según estas informaciones, el Madrid se ha adelantado a Atlético, Barcelona e Inter y se ha acabado haciendo con los servicios del centrocampista argentino.