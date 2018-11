Hay "caso Isco" en el Real Madrid

El malagueño no ha sido titular con Solari en ninguno de los partidos que ha dirigido el argentino

EI rol de Isco en el Madrid ha cambiado radicalmente tras la destitución de Lopetegui: de indiscutible a suplente. Desde que Solari ocupó el banquillo madridista sólo hay tres futbolistas que aún no han sido titulares en ningún encuentro (sin contar a los lesionados): Kiko Casilla, Fede Valverde e Isco.

El entrenador argentino quiso explicar la situación del malagueño antes del encuentro ante el Celta: “Sabemos de su calidad y lo especial que es en su posición. Lo conocemos todos. Está entrenándose para ponerse a tope. Es cierto que salió de una operación delicada y no es fácil salir al cien por cien”. Solari dejo entrever que Isco aún no ha alcanzado su punto de forma óptimo después de la apendicitis de la que fue intervenido el pasado 25 de septiembre. Estuvo casi un mes de baja (reapareció el 20 de octubre ante el Levante) y Lopetegui no dudó en contar con él como titular en el Camp Nou. En ese partido Isco evidenció que aún no estaba en una forma óptima.

Solari no le convocó contra el Melilla en Copa. Ese día el argentino dejó en Madrid a cuatro teóricos titulares: Modric, Kroos, Isco y Bale. Se interpretó como un descanso de cara al encuentro de Liga ante el Valladolid y todos fueron titulares contra los pucelanos... menos Isco (jugó 34 minutos).

Su situación no mejoró en los dos siguientes partidos, en los que también fue suplente: disputó 17 minutos contra el Viktoria Plzen y no jugó ante el Celta. Desde que Solari está en el banquillo sólo ha jugado 51 minutos (el 14% del total). Sin contar los lesionados, Fede Valverde (45’) es el único jugador de campo de la primera plantilla que ha jugado menos que el malagueño.

Solari ha contado más con Ceballos que con Isco. El utrerano ha jugado como titular dos encuentros de los cuatro que ha dirigido el técnico. Suma con él 251 minutos (el 68% de total y 200’ más que Isco). La decisión de Solari en Vigo fue significativa: se lesionó Casemiro y escogió a Ceballos por delante del malagueño. También Lucas Vázquez o Vinicius, que contaban menos para Lopetegui, le han adelantado... Hay 'caso Isco'.

Por Sergio Santos Choza