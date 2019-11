Faltan tres días para el combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Segey Kovalev, donde el mexicano podría conseguir su cuarto título en diferentes categorías y hacer historia. Si bien los éxitos lo han seguido a lo largo de su carrera, aún debe lidiar con las críticas o los comentarios mordaces acerca de sus capacidades sobre el cuadrilátero, sin embargo, eso es algo que a estas alturas ha aprendido a ignorar.

De acuerdo con declaraciones que el boxeador tapatío concedió al diario El Universal a su llegada al hotel en donde se concentra previo al enfrentamiento de este sábado, sabe que la animadversión por parte de sus detractores es un elemento fundamental en el negocio donde se encuentra inmiscuido.

“Los que no me apoyan o no me quieren o no están de acuerdo en lo que he hecho nunca lo van a estar, pero me van a estar viendo toda su vida”, dijo el pugilista en relación a los éxitos que ha cosechado gracias a sus exigentes entrenamientos y peleas. Además, detalló que ser el mejor boxeador libra por libra no es uno de los objetivos que en la actualidad esté buscando.

“He hecho cosas mejores que quienes están ahora en la cima. Nunca me ha quitado el sueño ser el mejor libra por libra del mundo porque es alguien que te coloca en esa posición y a lo mejor no les caigo bien. Pero me siento el número uno, por eso he llegado hasta donde he llegado”, comentó convencido “El Canelo”.

En términos monetarios, la situación para Álvarez también le sonríe, pues hace un año firmó el contrato más lucrativo en la historia del boxeo con DAZN, el servicio global de streaming de deportes en directo, por USD 365 millones por 11 peleas a lo largo de cinco años. Este trato lo convirtió en aquel momento en el deportista mejor pagado de la historia.

Hace unas semanas, Álvarez se enfrascó en una polémica con el periodista mexicano David Faitelson, quien aseguró que “Canelo” no quiso enfrentar a Gennady Golovkin por miedo. No obstante, ésta nos es la primera vez que Saúl es señalado de esa manera, pues a lo largo de su carrera se le ha criticado por buscar rivales aparentemente sencillos para abultar su récord (52-2-1; 35KOs).

Respecto de su próxima pelea, Canelo comentó que es muy importante para su carrera, “para la historia que quiero dejar, para mi familia y mi equipo. Ser cuatro veces campeón en diferentes divisiones es una gran historia en mi carrera”, comentó el pugilista en relación a los aspectos que toma en cuenta para enfocarse en sus objetivos.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, retará a Kovalev por el cetro semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en espera de una victoria que lo lleve a sumar un logro más en su trayectoria en el deporte de los puños, en la cual únicamente ha perdido en una ocasión, cuando Floyd Mayweather Jr. lo venció por decisión dividida en 2013.

En caso de derrotar al su rival ruso, el tapatío se convertirá en el primer púgil mexicano en coronarse campeón mundial semicompleto tras haber sido monarca Welter, Superwelter y Supermediano. Esa hazaña sólo ha sido alcanzada por los estadounidenses Thomas Hearns y Sugar Ray Leonard.