Zlatan Ibrahimovic podría anunciar su retiro en plena pandemia de coronavirus

Debido a su edad y a que su contrato vence en junio, se especula con que el parate en Europa podría ponerle fin a su etapa como futbolista

La pandemia del coronavirus ha obligado a detener todo tipo de actividades deportivas, la mayoría de ellas con la temporada ya iniciada, como es el fútbol en Europa. El Viejo Continente detuvo todos sus eventos y los atletas se encuentran ahora aislados en sus hogares a la espera de que la situación sanitaria mejore y la pelota pueda volver a girar.

El gran problema que atraviesan ahora las institución es cómo seguir pagando los sueldos, pero el problema que se avecina es que varios futbolistas terminan sus contratos en junio y para entonces los campeonatos no van a haber finalizado (ni siquiera se sabe si habrán reiniciado). La gran incógnita es si se podrá negociar extensiones de vínculos o si al regresar a la actividad, los planteles sufrirán altas y bajas.

En este marco, la Gazzetta Dello Sport publicó que Zlatan Ibrahimovic podría no regresar al ruedo. El sueco que viste la camiseta del Milan está a meses de acabar su contrato y no lo ha renovado, según explica el sitio, porque el equipo no es tan competitivo como esperaba y él culpa a la dirigencia de esto. Además, semejante parate es perjudicial para un profesional de 38 años, por lo que su vuelta podría ser en un nivel más bajo que el cotidiano.

Obviamente, el ex PSG y Barcelona, entre otros, cuenta con ofertas. El Monza, club de la Serie C que controlan Silvio Berlusconi, lo tiene en carpeta para el próximo mercado de pases. “Los tifosi del Monza se equivocan si piensan que fichar a Ibrahimovic es imposible. Tenemos un club con ambición y fuerza, es un privilegio”, aseguró el entrenador, Cristian Brocchi, quien fue compañero de Ibra en el Milan.

El artillero sueco tiene una de las carreras más espectaculares de la historia, ya que ha vestido la camiseta de los grandes clubes de Europa, tales como Manchester United, Juventus, Inter de Milan, Ajax y los ya mencionados PSG, Barcelona y Milan. Además, tuvo un paso de dos temporadas por Los Ángeles Galaxy de la MLS.

Con respecto al coronavirus, el gobierno de Italia reportó este miércoles 683 nuevos muertos por la pandemia del coronavirus, pocos menos que ayer, pero en similares volúmenes de cuando comenzó el pico de decesos, el viernes pasado. La información fue comunicada por Protección Civil, cuyo jefe, Angelo Borrelli, no se presentó ante la prensa por presentar un cuadro febril.

Según los datos publicados por Protección Civil, en total en Italia ha habido desde el inicio de la pandemia 74.386 casos y 7.503 fallecidos. Por otra parte, otros 1.036 pacientes han superado la enfermedad Covid-19, lo que eleva el total a 9.362. Del martes al miércoles se reportaron otros 3.491 casos de contagio.

La Serie A se encuentra detenida por tiempo indefinido y hay dirigentes que ya estudian la posibilidad de cancelar la temporada y retomar la actividad en la campaña 2020/21. La gran duda es qué hacer con los descensos, ascensos y a qué equipo darle el Scudetto. Por ahora, la Juventus es el líder con 63 unidades, uno más que Lazio, a falta de 12 jornadas para el final.