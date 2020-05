Hotel Hex cierra operaciones por un período de 6 meses ante pandemia del COVID-19

Los propietarios de Hex Hotel & Convention Center informaron del cierre de operaciones por un período de seis meses del hotel, ante la pandemia del COVID-19 en Nicaragua y el mundo.

En un comunicado informan al público que “nosotros hemos puesto en práctica los protocolos de higiene, redoblando esfuerzos y optimizando los recursos. Sin embargo, hemos decidido cerrar operaciones por un período de seis meses a partir del 1 de mayo de 2020”

Los responsables pidieron disculpas a todos sus clientes por las cancelaciones de eventos y reservas programadas durante el período de cierre. “Durante estemos cerrados, estaremos trabajando en nuestro capital humano y activos para mejorar y darles un mejor servicio al momento de reabrir nuestras puertas”.

Al respecto la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) Lucy Valenti, informó a 100%Noticias que el cierre de los hoteles Hex es un síntoma de la situación que está viviendo en el sector turístico en el país. “Es lógico pensar que si no hay turistas extranjeros llegando al país, si no se logra vislumbrar el tiempo que va tomar retomar la actividad turística porque no va hacer un asunto inmediato que se reinicien los vuelos, los hoteles tendrán que tomar algunas medidas para lograr sostenerse, hasta el momento que tengan que volver a reabrir con la industria reactivandose”

Valenty advierte que es posible que otros hoteles consideren cerrar operaciones mientras no se tenga claro el panorama de la industria para que se reactiven las actividades del sector.