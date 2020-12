Nicaragua: ante la pandemia apuestan por turismo nacional

8:37 a.m.

MANAGUA - Al caer la tarde sobre el Mirador de Catarina, uno de los sitios turísticos más famosos de Nicaragua, Celestino López se levanta de su asiento, toma su marimba, un instrumento musical típico, y finaliza la jornada laboral. Una más de las muchas en los 60 años que lleva trabajando.

López es originario de Catarina, un pequeño municipio de Masaya, a unos 40 kilómetros al sur de Managua. La localidad es altamente visitada debido a la vista privilegiada y por el agradable clima.

El veterano músico señala que diciembre es una buena temporada debido a la alta concurrencia de turistas nacionales y extranjeros, pero la pandemia ha cambiado el panorama.

“La situación no es tan buena. No dejamos de ganar algo, pero este año han cambiado muchas cosas. Del extranjero ha venido poco turismo, aunque el local no falta”, dice el músico a la Voz de América.

Y el panorama es poco alentador para la llegada de extranjeros provenientes de Estados Unidos o el resto de Centroamérica en lo que queda del año, debido al nuevo coronavirus y las severas restricciones que ha impuesto el gobierno de Daniel Ortega a las aerolíneas en Managua, por lo cual han postergado su regreso al país hasta 2021.

Las ciudades cuya principal actividad económica es el turismo resienten las medidas de Ortega. Granada, una ciudad colonial cercana a Catarina vive un panorama similar.

Bayardo Antonio Zamora, de 24 años trabaja haciendo recorridos en coches de caballos en la ciudad. Tras la crisis sociopolítica de 2018, y ahora por el nuevo coronavirus sus ingresos han mermados drásticamente.

“Después que pasó el problema que tuvimos (con las protestas), se suma el coronavirus. El turismo bajó de un 100% a un 20%. Ahorita en diciembre es para que tuviéramos un montón de turistas, no solo en Granada, sino en el resto de las ciudades de Nicaragua. Todavía no sabemos lo que pueda suceder; esperamos que ahorita con la Navidad venga un poquito más de turismo”, lamentó Zamora.

“Desde los meses que están cerradas las fronteras hemos sobrevivido con el turismo nacional y pensamos de momento seguir con el turismo nacional”, agregó.

Antes de la crisis política y la pandemia, los ingresos de Zamora rondaban entre los 15 y 20 dólares diarios. “Ahora puede ser que gane entre 5 y 10 dólares al día, a veces nada”.

Gobierno sin respuesta

De momento el gobierno no ha anunciado ninguna flexibilidad hacia las aerolíneas que cada vez más postergan su regreso.

En tanto, el presidente de la Cámara Nicaragüense de Turismo (CANTUR), Leonardo Torres, reconoce el impacto que está teniendo la falta de vuelos, pero a la vez mantiene buenas expectativas por el supuesto dinamismo en la economía.

“Claro que nos afecta la conectividad aérea, pero sobre todo por el turismo internacional. Tres de cada turistas vienen de afuera de la región y se están viendo afectada por la poca conexión aérea que tenemos. Esos turistas nos dejan 100 dólares diarios, pero tenemos buenas expectativas”, enfatiza.

Según Torres el consumo en bares y restaurantes ha venido recuperándose paulatinamente, al igual que otros sectores. Torres indica que, si bien el turismo obtendrá menos ingresos que años anteriores, no es una cifra del todo baja.

“Vamos a generar muy pocos recursos de divisas de turismo en 2020, lo mucho que vamos a generar son unos 220 millones de dólares. El año pasado generamos 515 millones de dólares. O sea, la pandemia vino a golpear la industria turística de tal manera que tenemos que apostar para reactivarla en el primer trimestre de 2021”, indica.