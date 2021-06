La economista Ligia Gómez, exgerente de Investigaciones económicas del Banco Central de Nicaragua y exsecretaria política del Consejo de Liderazgo sandinista en esa institución, analiza en 100% SUPERCHATS las repercusiones económicas en el país con embestida del régimen de Daniel Ortega contra empresarios y banqueros. Alerta que si el régimen hace quebrar a los bancos, se para gran parte de la economía porque es de libre comercio y es totalmente diferente a la de Cuba y Venezuela.

Gómez renunció de esa entidad y se exilio en Estados Unidos, donde reveló como revelo las órdenes del "VAMOS CON TODO" que dio Rosario Murillo a través de Fidel Moreno en abril del 2018 y considera que estamos ante una reedición de ese plan a otro nivel donde alcanza al sector empresarial y banqueros donde el régimen quiere a la fuerza "demostrar a sus seguidores y a la comunidad internacional que sí fue un Golpe de Estado y que les legitimen elecciones" pero según Gómez eso es un "proceso abortado" ya que el pueblo no tiene posibilidades de elegir libremente,



"El problema es que ya no les va a funcionar, a estas alturas es bien difícil con la comunidad internacional porque les dieron oportunidades para negociar y hacer elecciones justas" señaló Gómez.

LEER MÁS: Juez sandinista ordena intervención de cuentas a trece exdirectivos de FUNIDES

La persecución, enjuiciamiento a banqueros, empresarios, allanamiento de empresas y viviendas a los "investigados" no abonan a que se cristalicen las proyecciones económicas del régimen y mas bien se le pone una "señal roja" a toda la actividad económica.

"Tienen que revisar proyecciones en país, lo que está sucediendo es grave. Las señales que das al país, es como un semáforo, rojo, amarillo y verde y simplemente le está poniendo un rojo claro a la actividad económica. Le están diciendo si querías ampliar tu negocito no lo hagas, si querías comprar un vehículo no lo hagas. El gobierno le está mandando un rojo total a las actividades económicas" expresó Gómez.

¿Recomienda sacar dinero de bancos?

Gómez respondió a una serie de SUPERCHATS que enviaron nuestros seguidores y una de las preguntas que hicieron es ¿si recomendaba que los nicaragüenses saquen el dinero de los bancos?. Gómez explicó que como economista no lo recomienda ya que "el sistema financiero es el engranaje para que funcione la economía" y se pueda a acceder a todos los servicios y bienes. Recordó que "existe un fondo que protege todos los ahorros menores de 10 mil dólares, si un banco quiebra ese fondo tiene que responder".

"Uno se pregunta cual es la lógica de estas medidas de atacar a la banca, en este caso esta atacando directamente a la banca cuando echo preso al Dr. Rivas. ¿será que quiere demostrarle al gran capital que no le tiembla la mano para tratar de estatizar y nacionalizar algún recurso financiero?" es la pregunta que se hace.

SIGA LEYENDO: Enrique Sáenz asocia detención de Rivas por negativa de bancos a reabrir cuentas de sancionados

"En el caso de los que son grandes ahorradores, esa gente normalmente tiene diversificado su portafolio desde antes. raro que tengan solo dinero liquido" y tienen inversiones en otros países, bonos, letras de cambio. Y agregó que "si se hace una fuga masiva, aunque sea poco en bancos y lo ponemos debajo del colchón eso generara un impacto en la economía", dijo.

Murillo miente con su "economía creativa"

Esta semana la sancionada Rosario Murillo celebrara que en un mes crearon 2,500 negocios de la "economía creativa" y lo presentaba como un gran logro de su gobierno. Pero según la economista Ligia Gómez, la vicepresidenta "miente" y cree que la gente es tonta y usa artificios para decir que todo va bien, que está creciendo la economía".

Explicó que "en economía existen bienes transables y no transables. Los transables son los que podes vender fuera y qué pasa si solo podemos comprar lo que producimos en la casa. Todo el funcionamiento queda dentro de la casa?" cuestionó Gómez.

LEER MÁS: Fitch afirma el riesgo crediticio de Nicaragua en "B-" con perspectiva a estable

"Esos negocios son cosas que pueden existir un día y después no pueden funcionar, no hay un mercado real ¿si tengo a una población desempleada con qué dinero va a comprar? Esos no son actividades económicas serias, menos de un gobierno. El gobierno debería de promover la integración de la venta de productos transables para que entren dólares al país, si no de que vamos a vivir? no tiene sentido. Es totalmente mentira y es triste que algunos seguidores de ellos le creen ese discurso, pero cada vez menos porque una persona que vende en mercado sabe que no es así" reafirmó Gómez.