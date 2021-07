Petróleo de Texas sube un 4,59 % y cierra en los 70,30 dólares el barril

Nueva York, 21 jul (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una subida del 4,59 % hasta 70,30 dólares el barril en una jornada en la que el crudo continuó con su rebote por segunda jornada consecutiva tras las importantes pérdidas del lunes, y que se produjo pese a un aumento de inventarios en EE.UU.

Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre, el nuevo mes de referencia, sumaron 3,10 dólares con respecto al cierre de la sesión anterior.



Los precios del crudo recuperaban así más del terreno perdido este lunes, cuando se desplomó un 7,5 % o 5,39 dólares por la preocupación ante el aumento de casos de la covid-19 vinculados a la variante delta y su posible impacto en la demanda de combustible.

El mercado ignoró las cifras publicadas este miércoles que, por primera vez desde el pasado mayo, indicaban un aumento de inventarios de crudo de EE.UU., que subieron en 2,1 milllones de barriles la semana pasada hasta los 439,7 millones, según el Departamento de Energía del país.



Una noticia inesperada, puesto que los analistas calculaban que las reservas de petróleo descenderían en 4,5 millones de barriles.



Los analistas señalan que, aunque en general las reservas de crudo hayan aumentado, las de Cushing (Oklahoma), el principal punto de entrega en Estados Unidos, cayeron en 1,4 millones de barriles hasta los 36,7 millones, una cifra no vista desde enero de 2020.



"Si nos fijamos en el descenso de Cushing, estamos llegando a niveles peligrosamente bajos", dijo a los medios especializados el analista de mercados de The First Futures Group Phil Flyyn. "Vamos a estar casi sin crudo en Cushing si seguimos retirando a este ritmo", agregó.

Las reservas de gasolina y de productos refinados, por su parte, descendieron en 121.000 barriles y 1,3 millones de barriles, respectivamente.



Según los analistas, la caída del lunes estuvo causada principalmente por el miedo a que la recuperación de la demanda se frene por el avance de la variante delta del coronavirus y, en menor medida, al acuerdo alcanzado el fin de semana por la OPEP y sus aliados para aumentar el suministro durante la segunda mitad del año, algo que ya se preveía.



Por su parte, los contratos de gasolina con vencimiento en agosto subieron 8 centavos y terminaron en 2,21 dólares el galón, mientras que los de gas natural para entrega en el mismo mes ascendieron 8 centavos hasta los 3,96 dólares por cada mil pies cúbicos.