Régimen en Nicaragua congela precio de combustibles por otra semana

El precio en todas las presentaciones de los combustibles se mantendrán al mismo precio que la semana pasada.

Rosario Murillo Zambrana, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua informó este viernes congelan los precios de los combustibles, por lo que el actual precio se mantendrá igual para la próxima semana.

Rosario Murillo detalló que el gobierno de Nicaragua “asume los incrementos en el mercado internacional del petróleo y mantiene los precios para beneficiar a las familias nicaragüenses como explicaba el comandante antier”, detalló la vicemandataria y primera dama designada.

La noche del pasado cuatro de mayo, durante un acto político, el dictador Daniel Ortega, quien usurpa la presidencia de Nicaragua, detalló que el gobierno de ha destinado cada semana cuatro millones de dólares para subsidiar las alzas de combustibles y lograr mantener los precios.

Murillo Zambrana aseguró que también el precio del gas licuado para cocinar, no sufrirá alza “para garantizar la producción estable, el comercio y los precios que defienden a las familias que compran y a las familias que se abastecen, las familias que trabajan y en el hogar garantizan el alimento también”, detalló.

Actualmente, el precio de los 53 productos de la Canasta Básica superan los 15 córdobas, a pesar de que los precios de los combustibles se mantienen congelados.

Esta semana, los precios de la gasolina súper se mantienen en 49 córdobas con tres centavos (C$ 49.03) el litro, la gasolina regular se vende en 47 córdobas con 87 centavos (C$ 47.89), mientras que el diésel en 43 córdobas con 41 centavos (C$ 43.41) por litro.

El precio del tanque de gas de 25 libras, de uso domiciliar, actualmente se cotiza en 460 córdobas. Estos precios son válidos para Managua, tomando en cuenta que en los departamentos el costo es mayor debido a que las distribuidoras de petróleo incluyen el costo de distribución.