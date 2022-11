Daniel Ortega tiene un modelo económico que no genera empleos dice analista, Enrique Sáenz

Datos del INIDE indican que a septiembre casi el 60% de la población laboral está en subocupación, con ingresos inferiores al salario mínimo

El economista Enrique Sáenz sostiene que el régimen de Daniel Ortega tiene un modelo económico que no genera empleo lo cual se refleja en los datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que arrojan que perdió más de 11 mil afiliados entre marzo y septiembre del 2022. Solo en el mes de septiembre reporta la pérdida de afiliados superior a 4 mil afiliados.

Datos del Banco Central de Nicaragua, (BCN), a lo largo de este año el número de afiliados al INSS en el sector agropecuario disminuyó en casi el 25%.

“Es algo trágico porque este 25% de afiliados al INSS pasaron el desempleo o pasaron al subempleo o a engrosar las filas de migrantes. Sin embargo, el gobierno sigue pregonando éxitos económicos. Datos del Banco Central revelan que entre marzo y septiembre el INSS ha perdido más de 11.000 afiliados, ¿Cómo es que la economía está creciendo y el INSS está perdiendo afiliados?”, cuestionó.

Actualmente el número de asegurados en el INSS se estima en 782 466, esto significa que casi el 80% de la población económicamente activa labora en la economía informal, indicó el experto.

“Nicaragua está cayendo en la economía informal, desempleo o engrosando las filas de los migrantes, sólo en el mes de septiembre el INSS perdió más de 4,000 afiliados, entonces es lógico que en estas condiciones el 80% de la población continúe en la economía informal, es decir que una mujer sale embarazada no tiene descanso prenatal y postnatal, hombres y mujeres no ganan aguinaldo, no tienen vacaciones, no tienen séptimo día tienen que vivir coyol quebrado coyol comido”, explicó.

Asimismo, el economista señaló que en la economía informal existen quienes ejercen un trabajo no remunerado lo cual refleja el desempleo “casi el 60% de la población laboral está desempleada o en una condición que ellos llaman trabajadores sin remuneración, esto es la muchacha que le ayuda a la señora en la fritanga a soplar la estufa no tiene un empleo pero le dan la comida”.

A pesar del crecimiento económico que promulga Daniel Ortega la inmensa mayoría de la población está en condiciones precarias “la carestía de la vida lo está llevando casi al hambre, esto no es por la guerra en Ucrania, el aumento de los precios del petróleo etcétera porque en el 2021 el costo de la comida se había elevado en más del 20%, por supuesto, este año es más grave”.

Datos del INIDE indican que al mes de septiembre, la tasa de desempleo abierto fue de 3.3% ; la de subempleo el 39% y una categoría que llaman "trabajadores sin remuneración", ligeramente superior al 14%. Es decir, casi el 60% de la población laboral está en subocupación, con ingresos inferiores al salario mínimo.