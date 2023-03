Dante Mossi: “Trabajamos para Nicaragua, no para el presidente”, defendió en debate préstamos a régimen

El director del BCIE asegura que trabajan para Nicaragua y “queremos que puedan tener acceso a la infraestructura como hospitales y carreteras”

Esta mañana Dante Mossi, director del Banco Centroamericano de Integración Económica, participó en un debate con Manuel Orozco y Ryan Berg, en el que defendió los préstamos concedidos a la dictadura de Daniel Ortega y prácticamente dejó por sentado que seguirá oxigenando a la dictadura económicamente bajo la bandera de que los préstamos son “para beneficiar a los pobres”.

Al ser increpado sobre los préstamos a un país que ha sido señalado de cometer crímenes de lesa humanidad a través de su aparataje estatal, Mossi respondió: “recabamos capitales para el desarrollo, para ayudar al desarrollo de Centroamérica y de regreso a su pregunta, yo trabajo para todos, quién es el líder no importa, porque es elegido de sus países”.

El debate fue conducido sobre la línea de los señalamientos de la constante violación a los derechos humanos que se vive en el país y Mossi en todo momento minimizaba la situación diciendo que ellos no son una institución política, sino meramente económica.

La conductora del debate le indicó que está cerrando ante una situación que es única desde el 2018 y nuevamente se justificó diciendo: “Yo vengo del Banco Mundial, así que es lo mismo el FMI, trabajamos para Nicaragua, no para el presidente, trabajamos para Nicaragua y queremos que puedan tener acceso a la infraestructura como hospitales y carreteras”.

Mossi también dijo que no juzgan la situación política, porque ese no es su trabajo y que tal vez no le gusta a todos, asimismo, dijo que las decisiones no las toma él, sino todo el directorio.

Por otro lado, Mossi dijo que no sabe si “son sanciones justas o injustas” las impuestas al régimen Ortega Murillo, pues él no trabaja con las sanciones sino por el pueblo.

“En el caso de Nicaragua hay muchas sanciones y no trabajamos con ellas, yo creo que la comunidad internacional tiene una manera de influenciar lo que hacemos. Desde el principio he tenido muy buenas conversaciones con el gobierno nicaragüense, que no tiene acceso a fondos, podemos identificar gente que es pobre, que no tiene acceso a los servicios y se trabajaba con ese aspecto humanitario y es lo que le estamos haciendo”.

“El banco no es una entidad política”

Manuel Orozco expuso que había mucho cinismo en los planteamientos de Mossi y señaló que en el BCIE todo es político y le evidenció que a pesar de las violaciones a los derechos humanos la institución ha aumentado los préstamos para Nicaragua al cuando se ha visto un incremento insospechado de la migración por razones políticas.

Mossi replicó que “el banco no es una entidad política, hablo de cada préstamo, de cada proyecto, trabajamos para beneficiarios muy puntuales. Hablemos de Nicaragua y lo que estamos financiando. Cuál es el segundo país que va a tener mayor cobertura en electricidad, es Nicaragua. Eso no se ve en los titulares, no importa la política cuando se llega a los pobres. Tenemos que tener un enfoque específico y a quién estamos llegando y el beneficiario, entonces dejemos la política de un lado”.

“Estamos teniendo este debate después de que un grupo de peritos dijo que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad y se siguen cometiendo es una categoría única y rara, sin embargo, el caballero que está a la cabeza de la institución que le ha dado préstamos a Nicaragua, desproporcionados relativo a su tamaño, dice que no es una organización de derechos humanos sino que es un banco, cuando se dijo en la asamblea de la ONU que en los proyectos de inversión de Nicaragua las organizaciones bilaterales deben incluir la garantía de derechos humanos”, reclamó Ryan Berg.

La reacción de Mossi fue de incomodidad y adujo que sus interlocutores no saben cómo funciona realmente el BCIE.

“No estamos escribiendo cheques a Daniel Ortega, nosotros estamos de acuerdo en financiar proyectos…Estamos financiando cada centímetro de carretera, sabemos a dónde va la plata”, asegura el hondureño.

“Hay una razón para creer que usted no está favoreciendo al régimen de Nicaragua, porque toda la región de Centroamérica lo necesita, cómo pueden probar que no están favoreciendo al régimen de Nicaragua”, le preguntaron a Mossi, quien manifestó que “todos los países tienen el derecho de recibir esos préstamos”.

Al acusarle que no hay transparencia en la información, Mossi dijo que si alguien piensa que no le están respondiendo sobre sus demandas, que lo contacten a él,

“Mira Ryan, siento mucho que no sepas cómo funcionan los bancos de desarrollo, estás diciendo que los directores no saben cómo funciona, esto es absurdo. Nosotros tenemos que revisar esto antes de ir a la junta directiva, así que obviamente basado en el criterio podría decirse que se puede aprobar o no si un proyecto tiene la mayoría de votos se aprueba y si no se cancela”, insistió un Mossi molesto ante los señalamientos constantes.