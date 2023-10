“Quiebra del INSS es una muestra del fracaso económico de Ortega”, señala economista Enrique Sáenz

El experto propone que para sanear la quiebra del INSS, el régimen de Daniel Ortega debería de crear mejores empleos y salarios para mejorar los ingresos al Seguro y que el dinero no sea derrochado

El economista Enrique Sáenz, expresó que la quiebra del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) es un reflejo de la mala administración económica de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes a pesar de reformar la ley de Seguridad Social, no han podido estabilizar la entidad.

“Lo primero que hay que decir que ésta crisis de la Seguridad Social es una de las expresiones de el fracaso económico y social de la gestión de Daniel Ortega, porque con 16 años en el poder y con poder absoluto de dos reformas a la Seguridad Social la crisis se ha agravado”, expresó Enrique Sáenz a 100% NOTICIAS.

El analista explicó que las fuentes de ingresos al Inss provienen de empresarios y empleados, pero observa que no todos los trabajadores cotizan al Seguro Social.

“En el caso de Nicaragua, únicamente el 20% de la población laboral cotiza al INSS el 80% de la población laboral nicaragüense se encuentra en lo que se llama informalidad laboral y es la primera evidencia del fracaso del modelo impuesto por Ortega, la incapacidad de este modelo económico para generar empleo formal”, señala Sáenz.

Enrique reprochó que el dinero de los trabajadores cotizan al INSS se utilice para financiar proyectos sin beneficios, tal como es la construcción de unos apartamentos cerca del centro de Managua y que a la vez sigue desocupado.

Sáenz propone que para superar la quiebra del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el régimen debería crear mecanismos y políticas laborales para que los trabajadores informales puedan cotizar y de esta manera, más dinero llegue a la entidad y se garanticen los pagos de pensiones futuras.

“Hay una inconformidad generalizada con las pensiones, porque una de las reformas que han impuesto nos extiende de 60 a 65 años la edad del retiro, lo que hacen es o lo que han hecho es cambiar la fórmula de cálculo de manera tal que yo estoy cotizando, tengo 35; 40 ó 45 años, no siento el golpe, solo he sentido el golpe del aumento en la contribución, pero siento el impacto hasta que yo solito voy a hacer los trámites para mi pensión y me encuentro con que eso representa un 50 o un 40% menos de lo que yo esperaba de pensión”, señaló.

El economista además propone que “para sanear las finanzas del INSS, significa ajustar sus costos a los costos reales de operación, es decir disminuir los gastos operativos como proporción de los ingresos, por lo menos al nivel que tenían 6% que tenían cuando Ortega tomó el poder en 2007”, explicó Sáenz.

Además plantea que otro mecanismo a implementar sería “generar empleo productivo” en el país con el apoyo de la empresa privada “con más empleo y mejores salarios que se traduzcan en más ingresos para la Seguridad Social que contribuyan a la sostenibilidad financiera del INSS”, finalizó Enrique Sáenz.