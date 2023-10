El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una bajada del 1,2 % y volvió a perder la cota de los 70, situándose en 69,79 dólares el barril, después de que los inversores digirieran los nuevos recortes anunciados por Rusia y la prórroga a su reducción de bombeo adelantada por Arabia Saudí.



Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en agosto restaron 0,85 dólares respecto a la jornada precedente.



El precio del petróleo de referencia estadounidense cerró en negativo después de amanecer claramente al alza tras conocerse la intención de Arabia Saudí y Rusia de mantener reducida la oferta petrolera.



Rusia anunció hoy que recortará su exportación de petróleo en 500.000 barriles diarios en agosto, que se sumarán al recorte de 500.000 vigente desde el pasado marzo.

Por su parte, Arabia Saudí anunció también hoy que prorrogará durante agosto el recorte "voluntario" de su oferta de crudo en un millón de barriles diarios, una medida que ya comenzó a aplicar este mes de julio, y afirmó que esa política es "extensible" en el futuro.



Los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) aplicaron un recorte de 2 mbd el año pasado y otro de 1,6 mbd en abril para reducir la oferta e intentar así mantener el precio del petróleo en el rango de precios que consideran más adecuado para los productores.



En paralelo, el Instituto de Gerencia y Abastecimiento de Estados Unidos (ISM) anunció que el PMI manufacturero, índice que mide el sector manufacturero en el país, se situó en 46 puntos en junio, por debajo de 46,9 registrado en mayo.



Cuando el índice está por debajo de 50 significa que hay una contracción en el sector manufacturero.



Para el analista de la firma Oanda, Craig Erlam, el retroceso sufrido hoy por el oro negro en reacción al anuncio de los principales líderes del cartel petrolero se debe a que los inversores han concluido que estas medidas no supondrán un verdadero cambio.



"El hecho de que el mercado subiera sólo un poco más del 1% tras los anuncios (de Rusia y Arabia Saudí), antes de ceder, sugiere que los operadores no consideran que las decisiones de hoy cambien las reglas del juego, ni siquiera que sean inesperadas, al menos en lo que respecta a Arabia Saudí", apuntó Erlam.



Estos anuncios se producen en un momento de preocupación de los inversores por una posible recesión que consideran podría desatarse si los principales bancos centrales continúan subiendo los tipos de interés y, por lo tanto, encareciendo el precio del dinero y la dificultad de acceder a préstamos.



La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE), la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Inglaterra anticiparon en una reunión en Portugal que las subidas de los tipos de interés no han llegado a su fin y que no hay suficientes indicios que hagan prever una caída de la inflación.



Por otra parte, los contratos de futuros de gas natural para agosto restaba 0,08 dólares, hasta 2,7 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes se dejaba 0,08 dólares, hasta 2,46.