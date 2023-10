Inide dice que 96% de nicaragüenses tiene empleo, pero economistas aseguran que es "patraña"

El Instituto Nacional de la Información de Desarrollo (Inide) informó que la tasa neta de ocupación a nivel nacional es de 96.3% y que el desempleo abierto es de tan solo 3.7%, lo cual resulta inverosímil para dos economistas, porque aseguran que no concuerda con la realidad de la población nicaragüense.

“El trabajo es la fuerza de desarrollo de cualquier economía, así que un país con una tasa de desempleo abierto de menos del 4% la economía es desarrollada, el índice de pobreza debe ser bajo y la estabilidad envidiable, pero en la vida real nos encontramos cada día con más dificultades para cubrir la canasta básica, menos plazas laborales y gran dependencia de las remesas familiares, así que algo no calza en estas cifras del Inide”, señaló un economista que prefiere el anonimato.

La tasa de desempleo abierto resultó de 3.7 por ciento y se mantuvo en el mismo porcentaje interanualmente y con respecto al mes anterior”, dice el Inide, mientras el economista explica que “el desempleo involuntario también es llamado abierto y se calcula cuando el número de puestos de trabajo disponibles es menor que el número de personas que están en la búsqueda de un puesto de trabajo”

“Inide no solo nos está diciendo que prácticamente toda la población económicamente activa de Nicaragua tiene acceso al empleo, sino que también insiste en que hay una estabilidad constante, porque anuncia que la tasa neta de ocupación a nivel nacional fue 96.3 por ciento y se mantuvo en el mismo porcentaje interanualmente y con respecto al mes anterior, es decir que desde hace un año no varía la cifra”, destacó.

Patraña, dice Enrique Sáenz

El analista político y economista Enrique Sáenz considera que uno de los campos en los que hace más propaganda la dictadura es en el económico y social, pues todos los días los medios oficialistas, "los paniaguados de la dictadura, los sirvientes que gestionan las instituciones económicas repiten patraña tras patraña, como las cifras del empleo en el país".

“El Inide, que es la institución oficial encargada de las estadísticas, realiza mensualmente unas encuestas, esas encuestas las publica y esas son las cifras de empleo pues tiene rato el Inide de estar publicando que la tasa el porcentaje de desempleo en Nicaragua es el 4% aproximadamente, esas son cifras que ni siquiera la mayoría de los países desarrollados tienen”, resalta Sáenz.

Asimismo, dijo que eso es absolutamente falso y que basta dedicar un poquito de tiempo para escarbar en las publicaciones de esa institución para darse cuenta que ellos definen a una persona ocupada con parámetros inverosímiles.

Sáenz considera que el Inide toma como persona ocupada a aquellas “que en la semana anterior al momento en que fue encuestada declaró que al menos una hora desarrolló una actividad económica, por ejemplo, un jardinero que sale ahí con su carretón y que un miércoles en la tarde tuvo la suerte de que lo contrataran para podar y arreglar un jardín y el resto de la semana no trabajó, pues lo consideran población ocupada uno de ese 96% de dichosos que según la dictadura tiene empleo”.

Él insiste en que obviamente es una tremenda "patraña", porque estas personas que trabajan esporádicamente en realidad no son ocupadas, no son empleadas, “son lo que se conoce como subempleo, empleos precarios, autoempleo, esta persona que no tienen trabajo fijo no gana ni siquiera el salario mínimo, ni siquiera para comer los tres tiempos, sin embargo, la dictadura los coloca como que, si tuvieran trabajo, una falsedad completa”.