Remesas familiares oxigenan a régimen de Daniel Ortega, este año alcanzarán los 5 mil millones de dólares

El estudio señala que las familias que no reciben remesas familiares la pasan peor, por eso piensan en emigrar de Nicaragua

Este año el monto total de las remesas rozará los 5 mil millones de dólares, revela el estudio Indicadores sobre la situación económica nicaragüense en 2023 divulgado por Diálogo Interamericano, esto significa que las remesas están oxigenado al régimen de Daniel Ortega.

El informe proyecta que este 2023 las remesas rozarán los 5 mil millones de dólares, que a nivel macroeconómico significa la dependencia de las remesas, las cuales representan el 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En tanto a nivel micro, un millón de hogares nicaragüenses recibirían estos recursos.

A partir de estas cifras, Manuel Orozco, director de Migración y Remesas de Diálogo Interamericano, señala que la dictadura de Daniel Ortega se aprovecha de los nicaragüenses que se han visto forzados a salir por la crisis política y económica en el país.

“Lamentablemente las remesas familiares están oxigenando económicamente a un régimen que mata, encarcela, amedrenta y expulsa a sus ciudadanos. Sin migración y remesas familiares, los otros indicadores son recesivos”, señala el informe.

También resaltan que en Nicaragua no hay inversión privada, hay poco acceso al crédito, no hay aumento en el consumo, el trabajo informal aumenta, el endeudamiento y pagos de deuda aumentan, los impuestos crecen, pero el gasto no. Mientras tanto, el régimen sigue preservando su élite en el poder.

El estudio señala que las familias que no reciben remesas familiares la pasan peor, por eso piensan en emigrar.

“No sorprende que aún a pesar del limitado efecto del parole humanitario y las restricciones migratorias de Estados Unidos, la encuesta de CID-Gallup de junio 2023 mostró que el 35 por ciento de los consultados quiere irse del país. La perversidad de esta realidad se refleja en el hecho que las remesas pasaron de contribuir el seis por ciento de la renta tributaria en 2016 a 23 por ciento en 2023”, explicó Oroco a La Prensa.

En este sentido, las remesas seguirán llegando a Nicaragua debido a que nadie va a castigar a la dictadura y sacrificar a su familia “Nadie va a sacrificar a sus hijos o padres exponiéndolos a que aguanten hambre para castigar al dictador. Por tanto las remesas seguirán llegando al país y oxigenando a la dictadura”, indican.

En el primer cuatrimestre de 2023, el Banco Central de Nicaragua (BCN) reportó 1,394.6 millones de dólares en remesas, 60.9 por ciento más que en el mismo período del año pasado.

En todo el 2022 el país captó 3,224.9 millones de dólares en remesas, de los cuales, el 76.6 por ciento proviene de los nicaragüenses que han migrado a Estados Unidos.

Crecimiento mediocre

De acuerdo al análisis económico de Diálogo Interamericano, en el 2023 la economía de Nicaragua tendrá un crecimiento mediocre del 3 por ciento, debido a que las exportaciones se han ralentizado.

Calculan que las exportaciones cerrarán en 2023 con un crecimiento del 8 por ciento. Es decir, la mitad de lo que crecieron en 2022.