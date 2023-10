Economista insta a opositores a unirse para que Daniel Ortega no elija a un presidente del BCIE a fin a sus intereses

La batalla no termina con la salida de Mossi, por el contrario, llaman a seguir trabajando para que el próximo presidente del BCIE no corresponda a las aspiraciones de Daniel Ortega

11:30 AM

En las próximas semanas el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) elegirá al nuevo presidente ejecutivo y contralor de la institución, por eso el economista Enrique Sáenz instó a los nicaragüenses opositores a no quedarse de brazos cruzados para que el régimen de Daniel Ortega no elija a ningún funcionario cómplice.

Sáenz señaló que uno de los pilares del régimen sandinista son los flujos financieros provenientes de las instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), los cuales han otorgado más recursos después del 2018 que antes del 2018.

Aunque considera esto como una aberración, el economista considera aún más grave que el BCIE bajo la dirección de Dante Mossi actuó prácticamente como un cómplice de la dictadura de Daniel Ortega.

“Es un cómplice en el otorgamiento de los fondos, un cómplice en la defensa política del otorgamiento de esos fondos, un cómplice en cómo se han ejecutado esos fondos; de tal forma, que la elección del nuevo presidente del BCIE no es un asunto marginal para la lucha por la democracia en Nicaragua porque si eligieran como nuevo presidente del BCIE a una persona que lleve otro nombre pero que actúe igual como Dante Mossi pues Ortega habrá ganado una batalla más”, señala.

LEER MÁS: BCIE anuncia la convocatoria para elegir a su nuevo presidente

En ese sentido, el experto destaca que ya se ganó la primera batalla que fue que no se reeligiera a Dante Mossi, quien ya estaba en el carril para reelegirse.

“Independientemente de dónde estaba cada nicaragüense, todos actuamos sin director de orquesta. Entonamos una misma canción para que Dante Mossi no pudiera ser reelecto”, expresó.

No obstante, el economista reiteró que la batalla no termina con la salida de Mossi, por el contrario, llama a seguir trabajando para que el próximo presidente del BCIE no corresponda a las aspiraciones de Daniel Ortega.

“La dictadura no se duerme en sus laureles, incluso se sumó al consenso para la salida de Mossi ¿por que se sumó al consenso? por una acción estratégica para que cuando llegara el momento, este momento que se avecina de elegir al nuevo presidente ellos fueran parte de ese nuevo consenso, es decir que el nuevo presidente del BCIE también correspondiera a la aspiraciones y a los intereses de Ortega y están trabajando en esa dirección ya tienen su candidato”, manifestó.

Ante esto, Sáenz instó a los ciudadanos opositores a concentrarse en acciones dirigidas a colocar el tema de la elección del nuevo presidente del Banco Centroamericano en la agenda nacional e internacional como una lucha por restablecer la democracia en Nicaragua.

“Es un tema estratégico porque si Ortega logra elegir un aliado va a seguir recibiendo el chorro de dólares”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: Manuel Orozco señala que debe continuar la presión externa a la economía de Nicaragua

En el caso de la incidencia internacional, aclaró que el voto tiene el valor de la participación en el capital del banco, por lo cual los 5 países centroamericanos tienen el 10% de los votos cada uno; a esto se suman los socios extrarregionales como Taiwán con un 11%, así como Panamá, República Dominicana, España, Colombia, Argentina tienen un menor poder de voto pero pueden tener una incidencia decisiva.

“Es necesario mover los intereses centroamericanos porque este no es un tema solo de Nicaragua sino que también de las sociedades centroamericanas entonces empresarios nicaragüenses comprometidos con la democracia, muévanse contacten a sus pares centroamericanos para que incidan en sus gobiernos; organizaciones Anticorrupción de Centroamérica movámonos para tratar de que este proceso se cumpla con transparencia, organizaciones de sociedad civil asociemonos con otra organizaciones centroamericanas para empujar en la misma dirección”.

Agrega “Hay un espacio para la diplomacia discreta para la incidencia internacional discreta que tiene que ver con contactos personales, organizaciones políticas; principalmente enfocarse en Costa Rica, República Dominicana, Panamá, España y Colombia que pueden sumar junto con otros socios comprometidos con la democracia el suficiente poder de voto para impedir que la alianza que ya está anunciada entre El Salvador Honduras y Nicaragua elijan a una persona que sea afín a los intereses de esos tres gobiernos”.

Sáenz reitera que el nuevo presidente del BCIE debe tener compromiso con la transparencia, desarrollo y con la democracia en Centroamérica “en enero podemos ver si el resultado de nuestro esfuerzo se tradujo en una presidencia del Banco más transparente más comprometida con la democracia el desarrollo y los derechos humanos de los centroamericanos”.