Economista dice no entender cómo es que ante una supuesta sobreoferta de producción de frijoles, éste grano se encarece cada día más

08:30 AM

Los precios del frijol rojo empezaron a subir nuevamente en los diferentes mercados de Managua, alcanzando los 35 córdobas por libra, mientras funcionarios oficialistas de la dictadura se limitan a reportar estas alzas pero no toman ninguna medida para mitigar sus efectos en la ya golpeada economía de miles de hogares nicaragüenses.

“Las familias nuevamente tendrán que volver a colocar al frijol rojo en la lista de productos suntuarios o inaccesibles, porque apenas estamos saliendo del invierno y el frijol ya está empezando a subir nuevamente”, expresa el economista Francisco Romero.

Según el especialista, el gobierno está en la obligación de regular los precios de todos los productos de la canasta básica para no afectar los bolsillos de las familias más necesitadas.

“La dictadura se jacta de que los productores están alcanzando niveles récords en la producción de frijoles al igual que los empresarios del azúcar, lo cual es contradictorio pues en toda economía regular la sobreoferta de producción provoca reducción de precios a nivel local, pero aquí ocurre lo contrario, ¿Por qué? Esa pregunta la debe responder la mafia que controla la producción de granos básicos en Nicaragua”, expresa Romero.

El sitio oficial del Ministerio Agropecuario señala en una reciente publicación que “la producción nacional de frijol rojo en el presente ciclo 2022/2023, alcanzó 4.8 millones de quintales, representando crecimiento de 1.5%, en comparación a la producción del ciclo anterior y representa el 100% de cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio”.

Familias compran menos comida

Después de las vacaciones de las fiestas patrias, la libra de azúcar en los mercados se cotiza en promedio de 15 córdobas por libra, mientras que en las pulperías alcanza un valor de hasta 18 o 19 córdobas cada libra.

“Hoy me llevé el gran susto de que ya no pude comprar la misma cantidad de frijoles para la semana porque ya están más caros, además que hallé más cara el azúcar, el queso va otra vez para arriba y ahora vale entre 75 y 80 córdobas por libra, y la posta de carne se elevó a 120 córdobas, todo mi gasto lo traía presupuestado, pero no pude comprar lo mismo, llevo menos comida a la casa”, lamenta la joven Ericka Lira, quien es empleada en un call center.

Para el economista Romero, son las entidades gubernamentales las llamadas a evitar alteración en los precios de los productos de la canasta básica, porque se trata de productos que se producen en su mayoría a nivel nacional.

“Diferente sería que los productos de la canasta básica fueran en su mayoría importados, pero no es así, lo que viene de afuera son las pastas de dientes, el papel higiénico, los detergentes, pero en su mayoría son productos producidos en Nicaragua, por lo tanto, debería haber una voluntad de que los precios no se disparen al gusto y antojo de un grupo de comerciantes intermediarios”, explica Romero.