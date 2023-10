Necesidades insatisfechas de los nicaragüenses: vivienda, hacinamiento, baja escolaridad

Aunque INIDE habla de reducciones en las insatisfacciones, estas son cifras mínimas que no alteran la realidad de la gente

11:01 AM

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) publicó en agosto de 2023, en su página web, el Informe de las Necesidades Básicas Insatisfechas del año 2022, encontrando que hubo muy poca disminución en las principales cosas de las que carecen los nicaragüenses, sobre todo en el tema de viviendas, hacinamiento y baja educación. Es decir, no hubo respuesta a las necesidades.

Cabe resaltar que aunque los indicadores son claros, el INIDE apunta a que ha habido reducción de insatisfacciones, con lo que sugiere que se ha dado respuesta a las demandas de las necesidades que evidenció la población en 2021.

“No podemos olvidar que los indicadores económicos son exactos, como las matemáticas, y que el gobierno siempre va a buscar la manera de maquillar las cifras que demuestran su ineficiencia, pero todo el que tiene una mínima noción de números entenderá lo que pasa realmente”, dijo un economista que pidió omitir su identidad.

Lea más: Nueva empresa de zona franca de capital chino generará mil empleos en Granada

Según el INIDE, el Índice de Hacinamiento se ubicó en 11.6 por ciento, disminuyendo en 0.7 puntos porcentuales con respecto al año 2021, mientras que el Índice de Servicios Insuficientes a nivel nacional resulto en 14,2 por ciento, observándose una reducción de 2,6 puntos porcentuales con respecto al 2021.

La gente sigue sin casas

Por otro lado, reflejan que el Índice de Vivienda Inadecuada se redujo en 0.1 punto porcentual, al pasar de 5.2 por ciento en el año 2021 a 5.1 por ciento en el año 2022.

“Si analizás esta cifra, es para reírse, por no decir que es para llorar, pues una reducción del 0.1% es prácticamente nada, lo que te dice es que la gente no tiene respuesta a sus necesidades de viviendas. A pesar de que la dictadura está anunciando a diario programas de casas para el pueblo, y lo hace por medio de Rosario Murillo, las cosas siguen igual, sin olvidar los nuevos proyectos habitacionales que son para un sector con poder adquisitivo, no para las personas que viven en asentamientos en casas de zinc y cartón en las que conviven tres o cuatro familias”, señala el economista.

Por otro lado, el Inide dijo que el Índice de Baja Educación se ubicó en 8,0 por ciento, disminuyendo en 0,8 puntos porcentuales con respecto al año 2021.

Finalmente, el Índice de Dependencia Económica se ubicó en 15,1 en el año 2022, al igual que en el año 2021, “eso indica que nadie se independiza económicamente si no hay creación de fuentes de trabajo y quienes tienen empleo se aferran a ellos porque siguen teniendo el mismo número de personas que dependen de ellos”.