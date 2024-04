Tiendas Chinas en Estelí y la competencia desleal a comercio local

Aunque las tiendas asiáticas tienen varios meses de operar en Estelí algunos empleados no gozan de la seguridad de un contrato formal

Abril 09, 2024 09:02 AM

Estelí se ha convertido en un terreno fértil para la expansión de las tiendas asiáticas. No solo chinas, sino también coreanas, han abierto sus puertas en el centro de la ciudad, ofreciendo una amplia variedad de artículos a precios considerablemente más bajos que el comercio local.

Cosméticos, ropa, calzado, artesanías, alimentos, medicamentos y aparatos electrónicos o ferreteros son solo algunos de los productos que se pueden encontrar en estas tiendas, las cuales, gracias a ventajas tributarias, pueden ofrecer precios más competitivos.

El éxito de las “megatiendas” asiáticas en Estelí reside, en gran medida, en su principal atractivo: los precios bajos ofertados al por mayor y al detalle. Sin embargo, este "paraíso" de precios bajos no están exento de sombras, pues la garantía en algunos productos es inexistente.

“Aquí se vende de todo”, asegura Victoria, empleada de una de las tiendas asiáticas que han proliferado en Estelí en los últimos meses.

“Los clientes vienen buscando algo específico, pero al ver la variedad de productos a precios tan económicos, terminan comprando más de lo que pensaban”, relata.

Victoria, quien comenzó su labor hace dos meses, ha sido testigo del irresistible magnetismo que estas tiendas ejercen sobre los consumidores estelianos.

Guillermo, otro empleado de una de las tiendas asiáticas que han florecido en Estelí, comparte su experiencia. Lleva cuatro meses trabajando allí, sin embargo, aún no ha firmado un contrato formal porque el Ministerio del Trabajo los tenía olvidado.

Tras una reciente inspección, la administración se vio obligada a realizar algunos cambios como darles una hora de almuerzo, establecer horarios de trabajo e inscribir al personal al Instituto de Seguridad Social (INSS).

Guillermo no es el único en esta situación. Algunos empleados de estas tiendas aún no gozan de la seguridad laboral que ofrece un contrato laboral y temen que en cualquier momento puedan ser despedidos.

En diciembre de 2023, China y Nicaragua dieron un paso más en su relación bilateral al anunciar una "asociación estratégica" y el 01 de enero pasado entró en vigencia el tratado de libre comercio (TLC).

Sobre el tema el exembajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields, advirtió que "China vende mucho, compra poco y no da nada gratis a Nicaragua".

Competencia desleal

Jorge González, presidente de la Asociación de Comerciantes de Managua y figura omnipresente en las inauguraciones de tiendas chinas en Estelí, ha hecho sonar las alarmas en el sector comercial. En declaraciones a medios oficialistas, González pronosticó un acelerado crecimiento de la presencia china en el mercado Oriental durante 2024, con la proyección de 40 megatiendas.

Las palabras de González no dejan lugar a dudas: la "ola asiática" está lejos de disminuir. El panorama que se avecina es el de un mercado dominado por grandes superficies comerciales chinas, con un impacto aún incierto en el comercio local.

“Los chinos nos tienen invadidos”, dice a 100%Noticias un comerciante del Mercado Oriental, el corazón comercial de Managua, con un tono de frustración en su voz.

“Desde Ciudad Jardín hasta en nuestras narices”, añade, señalando con desánimo la proliferación de tiendas asiáticas que han colonizado el paisaje comercial de la ciudad.

Para este comerciante, la competencia que representan las tiendas chinas es desleal. Afirma que estas tiendas no pagan impuestos como los demás, venden productos falsificados y ofrecen precios artificialmente bajos, lo que está asfixiando al comercio tradicional.

“Tenemos que sacarlos antes que nos asfixien”, sentencia con vehemencia. Esta opinión refleja el sentir de muchos comerciantes locales que se ven amenazados por la expansión de las tiendas.

En los últimos meses, alrededor de 500 de estos establecimientos han abierto sus puertas en el país, expandiéndose a ciudades como Estelí, Somoto, Ocotal, León, Matagalpa, Chinandega y otras.

Cruda realidad de comerciantes locales

La competencia con las tiendas asiáticas ha puesto en aprietos a muchos comerciantes locales como Armando, quienes ahora deben competir no solo con los precios bajos, sino también con la preferencia de los consumidores por los productos chinos.

Armando solía vender zapatos chinos en Estelí, pero viajaba a Managua para adquirirlos en el Mercado Oriental. Ahora, con la presencia de tiendas asiáticas en la ciudad, la competencia se ha vuelto más fuerte.

“Nos toca comprar calzados que ellos no tengan porque la gente a uno le dice que prefiere comprarles a los chinos que los ofrecen a precios más económicos porque son los mismos productos y tienen razón”, relata con resignación.

Y no es para menos. Armando recuerda un caso concreto: un estilo de zapato que él vendía a 930 córdobas, incluyendo gastos y ganancia, ahora lo ofrecen las tiendas chinas en 620, incluso más barato de lo que él lo compraba.

Andrés, es un artesano de una comunidad esteliana que trabaja desde hace dos décadas la piedra marmolina y la vende en el Diamante de Las Segovias, dice que la "invasión" de productos chinos ha golpeado con dureza su oficio, ya que ofrecen piezas similares a precios irrisorios.

La piedra marmolina es un material nativo de San Juan de Limay, un municipio ubicado a 44 kilómetros de Estelí. Andrés, con manos callosas y mirada cansada, ha dedicado su vida a trabajar este material, creando hermosas artesanías que reflejan la tradición y el talento local.

Sin embargo, la competencia con las importaciones chinas ha puesto en riesgo su sustento. “Los productos chinos han sido un duro golpe”, confiesa Andrés con amargura.

“Nosotros cargamos ‘a tuto’ (sobre la espalda) la piedra desde el cerro, la trabajamos por largas horas y después la vendemos, pero últimamente la gente nos dice que se ven mejor acabadas las que venden los chinos aunque las nuestras sean de mejor calidad y 100% nicaragüenses”.

La expansión de las tiendas asiáticas en Estelí no solo afecta a los pequeños comerciantes, sino también a negocios con años de trayectoria.

Donde antes se encontraba el emblemático Súper del Hogar, ahora se alza una megatienda llamada "Comercial Mi Gusto". Esta empresa, que ya cuenta con dos sucursales y planea abrir una tercera a finales de mes, se ha convertido en un símbolo del auge de las tiendas chinas en Estelí y la transformación del comercio local.

Mientras que la mayoría de los comercios chinos en Estelí se caracterizan por sus productos con marcas asiáticas, Mundo Nica se distingue por ofrecer una alternativa diferente.

Esta tienda, que además de Estelí tiene presencia en Managua, Rivas, Diriamba, Jinotepe y Masaya, cuenta con una amplia variedad de marcas reconocidas que fácilmente se pueden encontrar en cualquier supermercado nicaragüense a un menor costo.

¿Precio o calidad?

Una de las principales preocupaciones es la falta de garantía en muchos productos. En ocasiones, estas tiendas no ofrecen cambios ni devoluciones una vez que la mercancía sale del local.

Esto significa que el consumidor corre el riesgo de adquirir un producto defectuoso o que no cumpla con sus expectativas, sin posibilidad de obtener un reembolso o cambio.

Ana, una clienta que busca su talla de calzado entre una cesta de sandalias a solo 50 córdobas el par, resume la principal atracción de las tiendas asiáticas en Estelí: "En comparación con otros lugares, aquí es más barato".

Sin embargo, su experiencia también refleja la otra cara de la moneda: la durabilidad de algunos productos.

"Aquí le compré unos zapatos para jugar fútbol a mis hijos me costaron 330 córdobas y no le dilataron ni un mes", relata Ana. "Entonces esos mejor los compro en las tiendas que venden zapatos americanos o de segunda, valen más, pero le van a durar".

Jóvenes cautivados por nuevos productos

Camila, una jovencita de 15 años, es un vivo ejemplo de la fascinación que la "ola" asiática ha despertado en la juventud norteña en los últimos meses. Atraída por la diversidad de productos, los precios accesibles y las últimas tendencias, Camila se ha convertido en una cliente frecuente de las tiendas asiáticas en Estelí.

Su pasión por la belleza y la tecnología la lleva a recorrer con entusiasmo los pasillos de estos establecimientos. "Las secciones de belleza y tecnología son mis favoritas", confiesa Camila mientras busca un corrector para el rostro en la tienda Rojo Chino del centro de Estelí.

Con un presupuesto limitado, Camila encuentra en las tiendas una gran variedad de opciones.

"Con solo 30 córdobas puedo comprar un 'polvo de hadas' para un brillo mágico en mi rostro, o elegir toallas desmaquillantes para una limpieza suave. También puedo encontrar artículos para el cabello como bandas, pasadores o pinzas por menos de 20 córdobas", relata la adolescente con una sonrisa.

En su búsqueda del corrector ideal, Camila decide visitar otra tienda china llamada XEYXUE Nicaragua. Al momento de pagar una gorra por 150 córdobas, la cajera, de rasgos asiáticos, le muestra la calculadora para indicarle el precio.

Mientras explica que en la sección de tecnología, por menos de 40 córdobas, se puede adquirir audífonos o un cargador de la marca Samsung.

Por otro lado, Carmen, una joven emprendedora dedicada al negocio de uñas acrílicas, encontró en las tiendas chinas de Estelí una fuente de productos a precios inigualables. "He encontrado productos hasta un 70% más baratos que en otros comercios de la ciudad", afirma con entusiasmo.

Sin embargo, Carmen reconoce que no todo es perfecto. "Si bien los precios son muy atractivos, me preocupa la calidad de algunos productos y la falta de información sobre su origen y procedencia", confiesa.

En una ocasión, al preguntar a una empleada sobre la calidad de unas mascarillas faciales, la respuesta no la convenció: "Me dijo que eran 'más o menos' y que no esperara milagros de los productos chinos".

Esta experiencia ha hecho que Carmen sea más cautelosa a la hora de comprar en las tiendas asiáticas. "En realidad comprar un producto chino es un riesgo por algo dice el dicho que a veces lo barato sale caro”, concluye.

Nicaragua espera exportar 200 millones a China

En enero de este año, el ministro de de Industria, Fomento y Comercio (Mific), Jesús Bermúdez, dijo en el oficialista canal 8, que esperan exportaciones de 200 millones de dólares hacia China en este año 2024y que en unos cinco años las exportaciones representarían mil millones de dólares.

Según datos del MIFIC, entre enero y noviembre de 2023, Nicaragua exportó 44,5 millones de dólares a China. Solo aumentó 7,5 millones de dólares más de las exportaciones de 2022 en ese mismo periodo.

Mientras las exportaciones a Estados Unidos de enero a noviembre de 2023, fueron de 1,255 millones de dólares.

El economista Enrique Sáenz, advirtió en enero, en su programa Vamos Al Punto, transmitido por 100% Noticias, que la "competitividad de la producción nicaragüense es muy pobre para competir con otros países que venden a China".

Sáenz vaticinó un "desequilibrio comercial porque la capacidad de exportación a China es mínima, pero lo que se le compra va incrementando. Esto es algo absolutamente diferente a las relaciones con Estados Unidos, que en los 15 años de vigencia (el TLC), ha habido superávit para Nicaragua”.

"El tiempo lo dirá, pero en este momento, las previsiones que uno puede hacer es un ensanchamiento del déficit comercial. Es decir, se van a comprar más productos chinos, más dólares de la economía nicaragüense van a la economía china a cambio de menos dólares como resultado de las ventas de Nicaragua a China", alertó Sáenz.