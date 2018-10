PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL DE NICARAGUA CONTINUA SIENDO EEUU

2:15 a.m.

El mejor indicador para saber cómo se comportará la economía de Nicaragua este año, es saber cómo se va a comportar la economía de Estados Unidos, la cual está mostrando tendencias positivas en su crecimiento. “Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y de las economías avanzadas es el país que muestra mejor perspectivas de crecimiento, con tendencias positivas en las estadísticas de empleo, consumo e inversión. Eso es positivo para Nicaragua”, destacó Luis Rivas, CEO y gerente general de Banpro Grupo Promerica, durante la conferencia empresarial “Perspectivas Económicas 2015”, que fue organizada por la Asociación de Ferreteros de Nicaragua, Afenic. En 2014, las exportaciones totales de bienes y mercancías de Nicaragua generaron US$2,743 millones, de los cuales US$815 millones provenían de Estados Unidos, al igual que las remesas que sumaron US$1,135.8 millones, donde más del 60% proviene de ese país. “Si la economía de Estados Unidos está en auge, tendremos una demanda externa más favorable de nuestros productos de exportación”, indicó el CEO de Banpro. Asimismo, aseguró que otro factor positivo para la economía nicaragüense es la reducción internacional del precio del petróleo, el cual tendrá un impacto muy positivo en la demanda interna porque hará que aumente el consumo. A juicio de Rivas, lo peor que le podría pasar a Nicaragua este año es que su crecimiento económico sea similar al del año pasado (4.3%): “Nicaragua está entre los cinco países de América Latina que más crecimiento va a experimentar este año en su Producto Interno Bruto, PIB. Solo será superado por Panamá, República Dominicana, Bolivia y Colombia”. Según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, el crecimiento de la economía de Panamá y República Dominicana podría rondar el 6%, Bolivia 5.2%, Colombia 4.8% y Nicaragua 4.5%. En ese sentido Frank Richardson, expresidente de la Asociación de Ferreteros de Nicaragua, Afenic, dijo que las perspectivas para la economía de Nicaragua son “muy halagadoras” y espera que esto ayude a reducir la pobreza. “Si la economía crece, se crean más empleos, hay mayor poder adquisitivo y mayor consumo. Eso es bueno para el país y para su población, que tiene la oportunidad de vivir en mejores condiciones”, señaló Richardson. TASAS DE INTERÉS ESTABLES Por su parte, el CEO de Banpro indicó que otra buena señal para la economía nicaragüense y, sobre todo para el sector empresarial, es que las tasas de interés se podrían mantener estables en los próximos años. “Se ha moderado el ajuste fiscal que se venía ejecutando por parte del Gobierno de Estados Unidos. La política monetaria de ese país continúa acomodándose a la economía y es muy probable que las tasas de interés se mantengan muy estables por los próximos dos años. Eso tiene implicaciones muy importantes para nosotros, porque evita que tengamos presiones en las tasas de interés interna”, señaló. Algunos empresarios que asistieron al evento organizado por Afenic, coincidieron con el expositor. Manifestaron que si las tasas de interés no suben en Estados Unidos, los préstamos podrían ser menos costosos en Nicaragua. Según el último informe monetario y financiero publicado por el Banco Central de Nicaragua, BCN, durante el año 2014 el Sistema Financiero Nacional (SFN) registró resultados positivos en la mayoría de sus indicadores, destacando una convergencia entre el ritmo de expansión del crédito y el dinamismo en la captación de depósitos. El mismo informe del banco emisor destaca que respecto al valor del dinero, la tasa activa implícita finalizó en 12.64% al cierre de diciembre de 2014, lo que representó un incremento de un punto base respecto al cierre de 2013 (12.63%). En tanto, la tasa pasiva implícita finalizó en 1.92% al cierre de diciembre pasado, lo que representó un aumento de 16 puntos base comparado con diciembre de 2013 (1.77%). “El sistema financiero está creciendo, está dinámico, líquido y solvente. Su rentabilidad ha mejorado, el crédito está creciendo a un 20% y eso es bueno. Nosotros esperamos que las tasas de interés no varíen mucho en los próximos años; eso es bueno para los empresarios que se financien, las tasas están en niveles bajos”, destacó Rivas. Al 31 de diciembre del año pasado, la cartera de crédito de los bancos se ubicó en C$99,354.3 millones (US$3,735.3 millones). MAYOR IMPULSO DE LA CONSTRUCCIÓN Asimismo, el gerente de Banpro dijo que el año pasado los sectores que más impulsaron el crecimiento de la economía fueron agricultura, turismo, manufactura y servicios, y que en 2015 espera un mayor aporte del sector construcción. Durante la “Conferencia Empresarial Perspectivas Económicas 2015”, Rivas señaló que si bien es cierto que el año pasado este sector no creció mucho, para este año se espera una reactivación de ese importante motor de la economía. “Hay muchos proyectos en infraestructura que están en planeación y muchos que se están ejecutando. Existen importantes inversiones como la de Cemex, que alcanza los US$50 millones; y la inversión de Cargill en su nueva planta, que asciende a US$50 millones. La cara de Managua está cambiando, se ve mucha inversión en el sector construcción”, destacó. Reynaldo Hernández, expresidente de Afenic, asistió al evento y se mostró muy complacido con las proyecciones económicas de Nicaragua porque son "muy alentadoras". "Se vislumbra un futuro muy alentador. Hay que seguir impulsando el desarrollo económico del país", instó.