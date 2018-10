18, Marzo, 2015 18, Marzo, 2015 8:04 a.m. 8:04 a.m.

NO HAY JUSTIFICACIÓN PARA QUE INE NO BAJE TARIFA ELÉCTRICA

Luego que el presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) David Castillo informara por escrito a la Asamblea Nacional que no habrá reducción de la tarifa eléctrica, diferentes sectores consideraron como injustificado el argumento del ente regulador de la energía en el país. En comunicación telefónica con 100% Noticias, el ex diputado Agustín Jarquìn declaró que se debía hacer el cambio de tarifa energética, porque el precio del petróleo no incrementará en los próximos dos años. Explicación que a su vez es respaldada por el economista Adolfo Acevedo al afirmar que "el derrumbe del precio del petróleo para los próximos años hará que su tarifa se mantenga por 50 dólares, de forma que no hay razón para que la tarifa eléctrica y combustible aumenten, por otro lado la economía mundial está débil pero la oferta del petróleo esta aumentado” y se espera que "haya una reducción del 30% en el precio del oro negro", dijó Acevedo a 100% NOTICIAS.