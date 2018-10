23, Marzo, 2015 23, Marzo, 2015 4:14 a.m. 4:14 a.m.

CHAMORRO: ‘NICARAGUA TIENE LA TARIFA ENERGÉTICA MÁS ALTA DE CENTROAMÉRICA``

Los costos de la energía en Nicaragua es un asunto que mantiene atenta a la población nicaragüense que espera una resolución justa en la disminución de la tarifa eléctrica que viene afectando sus bolsillos año tras año. En su visita al programa de Jaime Arellano en La Nación, transmitido por 100% Noticias el Canal, Juan Sebastián Chamorro director ejecutivo de Funides, expresó que `` según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) tenemos la tarifa más alta de Centroamérica y no tiene sentido dividir la tarifa por sector, porque hay energía para todos`` detalló Chamorro respecto a la importancia que debe dar el gobierno en promover la equidad de precio de la energía en todos los sectores que la consumen. Para el director de Funides, los más castigados ahorita por el alza de la energía es el sector residencial y comercial, es por ello que ``No estamos hablando de bajar el 50 por ciento de la tarifa, pero supongamos que si se reduce el 25 por ciento del precio a todos los sectores, se apreciaría una generación de 153 millones de dólares anuales`` aclarò Chamorro. Mientras tanto, la población y sector empresarial esperan que el gobierno tome cartas en el asunto sobre la tarifa eléctrica, destacando en este sentido a que ``se debe hacer una propuesta con ojos a competitividad porque muchas empresas se han ido por el alto costo de energía y Nicaragua necesita un reajuste energético que genere satisfacción en su pueblo y dependa menos de la energía no renovable como el petróleo`` manifestó Chamorro en base a la capacidad de energía que posee el país y que debería ser objeto de análisis por el gobierno para enfrentar los subi-bajas de la tarifa energética. El gobierno tomará una decisión de reducir o no la tarifa a inicios de Abril. Fuente: Jaime Arellano en La Nación/100% Noticias