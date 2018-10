25, Marzo, 2015 25, Marzo, 2015 12:27 p.m. 12:27 p.m.

APRUEBAN REDUCCIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA

Con 66 votos a favor y 23 en contra se aprobó, la Ley de Variación de la Tarifa Eléctrica al Consumidor. En su parte medular la Ley establece que el 35% del ahorro producto de la baja del precio del petróleo se aplique a la reducción de la tarifa energética. En la discusión en el plenario la oposición exigió que el 100% del ahorro fuera destinado a la reducción tarifaria. Los diputados del PLI y del MRS, cuestionaron, el por qué? se destinaban fondos del ahorro para los programas sociales del gobierno y al pago de la deuda del sector eléctrico, acción que según ellos, castiga a los usuarios del servicio. La Ley destina 35% de los fondos a programas de combate a la pobreza y un 30% al pago de la deuda con Caruna. “Aquí nosotros de cada 1,000 córdobas que habíamos pagado de más desde septiembre al gobierno, solo se le asignan 350 de rebaja a los consumidores y se quedan con 650 para los business de Ortega”, dijo el diputado del PLI, Carlos Langrand. “La Ley aprobada en 2012 establecía que una vez que cayeran los precios del petróleo, el 100% de la caída iba a ser destinado para pagar la deuda, que es lo que dice hoy la iniciativa del Presidente, no, no, no podemos hacer eso; primero porque tenemos a 875 mil nicaragüenses que necesitamos garantizarles el subsidio de los 150 kilowatts y además rebajarles la tarifa”, explico el diputado Walmaro Gutiérrez. La bancada mayoritaria rechazo tres mociones presentadas por dos diputados del PLI y uno del PLC que iban encaminadas a reformar el artículo 4 de la Ley, referido a la distribución de los fondos del ahorro. Además la Ley establece el mantenimiento del subsidio para quienes consumen menos de 150 kilovatios al mes, de tal manera que su tarifa disminuya en función de la baja del petróleo. Una vez que la Ley entre en vigencia, serán el INE y el Ministerio de Energía y Minas, quienes determinaran los porcentajes de rebaja de las 52 tarifas contempladas en el pliego tarifario. JONATHAN CASTRO