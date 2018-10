26, Marzo, 2015 26, Marzo, 2015 10:10 a.m. 10:10 a.m.

PROYECTO ABONATURA, EL ABONO ORGÀNICO QUE LAS PLANTAS NECESITAN

Cuando el hoy ingeniero Danilo José Morales Herrera, era estudiante de la carrera de Agroecología de la Unan-León, tuvo en el 2007 junto a otro compañero de clase, la brillante idea de crear un producto agrícola que sirviera de abono a las plantas, pero también se encontró con obstáculos y pesimismo del mercado agrícola, el cual no apostaba tanto al abono orgánico por considerar de este un método lento versus al uso de fertilizantes con propiedades químicas que al fin y al cabo son más fáciles de conseguir en el mercado. ‘’En la industria del abono, no tenemos productos eficientes, la oferta es inferior, por ello al analizar esa problemática, encontramos los tipos de abono que existen en Nicaragua y a partir de ello quisimos crear ese producto, nuestro producto va libre de hongos, maleza y de componentes químicos. Toda la materia prima que usamos es natural’’ explicó el Morales, Gerente General de Abonatura, una micro empresa dedicada a las innovaciones naturales como insumos para la agricultura, viveros y jardines que nació hace 3 años e la ciudad de León. En su visita al programa La Ciencia en tus manos, transmitido por 100% Noticias El Canal, Morales resaltó que al abono orgánico propicia el crecimiento de la planta, y ‘’nuestro producto tiene 11 nutrientes, que proveen resultados en 5 días. Tomamos el estiércol de ganado en fincas donde las vacas se alimentan de pasto mejorado con alto contenido de nutrientes, luego se pasa por un proceso de selección, donde obtenemos miel de abeja como energizante, almidón y carbón’’ precisó el joven emprendedor. Abonatura recibió en 2012 una mención especial por proyecto innovador, entregado por la CONICYT que galardona a las empresas que crean nuevos productos y promueven el espíritu emprendedor en Nicaragua. ``Gracias a ese reconocimiento, pudimos brindar más confianza a nuestros clientes y hemos conocido a otras empresas que ahora son nuestros aliados’’ manifestó. Para Morales ``el conocimiento e investigación les dio a conocer que este fertilizante era para todo tipo de planta y actualmente se encuentran trabajando con la Universidad la Salle y UCC en el desarrollo del producto`` y recomienda a los jóvenes a ``dedicarse al auto estudio y no desistir a los proyectos personales por temor a encontrar problemas en el inicio, sino a tratar de resolverlos`` concluyó. Datos. Abonatura produce 55 quintales de abono orgánico cada mes y pretenden alcanzar los 200 quintales. Se encuentran ubicados en León, de la iglesia de Zaragoza 1.5 c al Oeste y 0.5 c al Norte. Casa # 27 Contacto: 84695044 / Correo electrónico: abonatura@gmail.com Fuente: La Ciencia en tus manos/100% Noticias