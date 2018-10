27, Marzo, 2015 27, Marzo, 2015 8:34 a.m. 8:34 a.m.

ARCE: ``ME IMAGINO QUE HOY EL INE DEFINIRÁ PORCENTAJE DE LA TARIFA ELÉCTRICA``

“Me imagino que hoy se fijaría el porcentaje, pero no tengo idea de cuánto es” así respondió el asesor presidencial para asuntos económicos Bayardo Arce, cuando 100% Noticias le consultó sobre cuando se definirá el porcentaje exacto de la baja de la tarifa para todos los sectores. El INE y el Ministerio de Energía y Minas son los encargados de ajustar la tarifa a la baja tras la aprobación esta semana en la asamblea nacional de la ley de revisión tarifaria que designó un 35% de lo ahorrado por el desplome del barril de petróleo, para esa reducción tarifaria. ``Respecto a la resolución de la energía, el INE deberá brindar información detallada de eso. Porque esa información no la manejo`` indicó Arce, haciendo hincapié en la inestabilidad del precio del petróleo que subió 5 $ por el ataque de Arabia Saudita a Yemen. Arce junto al presidente del COSEP José Adán Aguerri se reunió con Luis Miguel Castillo, comisionado presidencial de Guatemala para la unión aduanera centroamericana. Castillo contó la experiencia de los beneficios obtenidos al concretar este proyecto con Honduras. Nicaragua y resto de países del área son parte de la unión aduanera regional pero no se ha pasado del papel a los hechos. Fuente: 100% Noticias