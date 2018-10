04, Abril, 2015 04, Abril, 2015 2:44 a.m. 2:44 a.m.

GRECIA SE PREPARA PARA REGRESAR AL DRACMA Y ABANDONAR LA UE

"The daily telegraph' ha informado, citando fuentes propias, que el Gobierno griego está preparando la nacionalización de sus bancos y el regreso al dracma. Atenas está negociando un nuevo rescate económico con la Troika de acreedores, pero si no llegan a un consenso, el plan B podría suponer el abandono del euro y sacar su sistema bancario del Banco Central Europeo. "Somos un gobierno de izquierda. Tenemos que escoger entre un impago al Fondo Monetario Internacional y un impago a nuestro pueblo, y el resultado es obvio", dijo un alto funcionario citado por el diario. "Clausuraremos y nacionalizaremos los bancos, luego emitiremos pagarés en caso necesario, y todos sabemos qué significa esto. Lo que no haremos es convertirnos en un protectorado de la UE", afirmó otra fuente. Grecia deberá afrontar un pago de 463 millones de euros al FMI el próximo 9 de abril y otros 768 millones en mayo. La realización de los pagos es una de las condiciones para la asignación de los próximos7.200 millones de euros a Atenas. Este viernes el Ministerio de Finanzas desmintió rumores sobre la intención de no pagar la deuda el 9 de abril. Por su deuda global de 316.000 millones de euros, el desplome de la economía griega podría hacer tambalear al resto de Europa.