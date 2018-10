21, Agosto, 2015 21, Agosto, 2015 4:37 a.m. 4:37 a.m.

GRAN CANAL ES VISTO COMO LA OPORTUNIDAD PARA INCREMENTAR LA ACTIVIDAD MARÍTIMA MUNDIAL

Telémaco Talavera, durante la inauguración de la XI Feria Tecnológica Internacional organizada por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la empresa Comtech, manifestó que el Gran Canal Interoceánico, es visto como la gran esperanza y la gran oportunidad para el crecimiento de la actividad marítima mundial. Talavera, quien forma parte de la Comisión Desarrolladora del Gran Canal, participó recientemente en un congreso internacional con las autoridades portuarias y pudo conocer el interés de los representantes de empresas navieras y puertos. “Realmente es unánime, no puedo usar otra palabra, unánime con un entusiasmo extraordinario; ven el canal como una gran esperanza, como una gran oportunidad para el crecimiento de la actividad marítima, de la actividad portuaria y del transporte”, dijo el funcionario nicaragüense. Reiteró que los expertos están finalizando los análisis del estudio de impacto ambiental y social, mientras el diseño fue anunciado por el grupo HKND, que recientemente firmó en Hong-Kong contrato con la empresa consultora internacional CSA Global. El acuerdo, consiste en la realización de un estudio aéreo geológico de la ruta del canal y la línea costera del Lago de Nicaragua. Talavera afirmó que este estudio se realizará en una franja de 10 kilómetros a lo largo de los 276 en la parte de tierra y en el lago. “Va estudiar la topografía, va a estudiar la parte superficial, subterránea, las aguas que hay y van a determinar si eventualmente habían material arqueológico o no, qué tipo de materiales y la dureza”. Agregó que se va a hacer un estudio de una franja de dos kilómetros en el contorno de todo el lago, aunque el Gran Canal no ocupará todo este cuerpo de agua. Estos estudios se realizaran con tecnología de Posicionamiento Puntual Preciso (PPP) vía laser. “Esto es sumamente importante y demuestra que esta obra se está haciendo con rigor social, porque el gobierno de Nicaragua tiene el compromiso que la obra y el Canal es para seguir mejorando las condiciones de esta y las futuras generaciones y para seguir creando oportunidades para el mundo”, puntualizó Talavera. En esta feria tecnológica participan marcas como Microsoft, Samsung, entre muchas otras. Inauguraron la feria, representantes de la empresa privada y universitaria del país. 19 Digital