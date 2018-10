PETROLEO CIERRA CON $36.76 DOLARES EL BARRIL

Los precios evolucionaron brevemente al alza, pero, al igual que la víspera, predominó la tendencia a la baja.

Losvel más bajo desde principios de 2009, en un contexto de pesimismo por el exceso de oferta y dudas sobre la demanda. El precio del barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en eneroen el New York Mercantile Exchange (Nymex). Es la cuarta jornada consecutiva en el nivel más bajo del crudo en casi siete años. "Es un estado de ánimo pesimista que persiste: el nivel de las reservas es muy alto, la producción elevada, la demanda débil y simplemente no existe ninguna actualidad susceptible de que los precios se recuperen", resumió Mike Lynch, de Strategic Energy & Economic Research.El mercado, que ya había fallado varias veces a la hora de intentar relanzarse en lo que va del año, se derrumbó hacia el final de la semana pasada tras la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) de no fijar objetivos cuantitativos de producción, a pesar de la superabundancia general en el mundo. El jueves el cártel no dio más apoyo al mercado con su informe mensual, "que confirmó que en noviembre su producción había llegado de nuevo a su nivel más elevado en los últimos tres años" y que la producción de Irak había batido nuevos récords, destacó Tim Evans de Citi. La Opep "también revisó al alza sus estimaciones sobre la oferta de países que no integran la organización (...) incluido Estados Unidos, cuya producción se reveló mucho más resistente de lo previsto, agregó.