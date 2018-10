04, Enero, 2016 04, Enero, 2016 3:38 a.m. 3:38 a.m.

SUBEN PRECIOS DE COMBUSTIBLES

None

Los combustibles subieron de precio en el tercer día de enero de 2016 en distintas estaciones de servicio de la capital, según informó Radio La Primerísima. De acuerdo a los números de las pizarras en las gasolineras, la gasolina súper subió 26 centavos y ahora se cotiza en C$ 24.42 córdobas (0.87 dólares). La gasolina regular cuesta ahora C$ 23.18 córdobas (0.83 dólares) luego de sufrir un alza leve de 11 centavos litro. Por su parte, el litro de diésel tuvo un alza de 0.11 centavos en cada litro y cuesta ahora C$ 18.67 córdobas (0.67 dólares).