12, Enero, 2016 12, Enero, 2016 10:57 a.m. 10:57 a.m.

RECHAZAN PROPUESTA DE AUMENTO SALARIAL DEL 9.8 POR CIENTO

El Concejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa envió una carta de rechazo al Ministerio del Trabajo sobre la propuesta de incremento salarial del 9.8% que envió la Cámara Nacional de la Pequeña Empresa la semana pasada. Para la Conimipyme un incremento salarial del 9.8% no corresponde con la realidad económica del país, pese a que este mismo monto fue aprobado en 2015 por resolución del Ministerio del Trabajo. ''No es viable por que la fórmula evidentemente no te la da, nosotros partimos del 7.5%, y lo que no es viable es la falta de consenso entre mipymes, no sabemos ni esea será nuestra propuesta, sabemos que no va a pasar de un dígito'', manifestó Alejandro Delgado, presidente de Conimipyme. Sin embargo, sindicalistas mantienen su optimismo y esperan encontrar en el consenso, un acuerdo salarial tripartito. ''Debemos seguir con la lógica, diálogo, consenso y acuerdo, los empresarios están ganando el doble por las exportaciones y los salarios están demasiado bajos'', demandó Luis Barbosa, dirigente de la CST-JBE. Asimismo, el Cosep y Upanic han señalado que no aceptarán un incremento salarial mayor a un dígito. Conimipyme presentará ante la mesa del salario mínimo una propuesta de ajuste entre el 7.5 y 8%. Stalin Andino/100% Noticias